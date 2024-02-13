Выше мамы, копия папы: взрослая дочь Тома Круза прогулялась по Нью-Йорку

Кэти Холмс и ее дочь Сури Круз в понедельник вышли на веселую прогулку по Нью-Йорку.
45-летняя мама и 17-летняя девушка выглядели поразительно похожими, когда шли бок о бок по оживленному району Сохо с улыбками на лицах, пишет Page Six.
Холмс выглядела непринужденно в джинсовой куртке большого размера, красном свитере и черных брюках. Из аксессуаров она выбрала белые кроссовки, солнцезащитные очки, массивное эффектное ожерелье и черную сумку из мягкой кожи.
Сури, которая уже почти выше, своей мамы (175 см), надела светлые джинсы, потертые коричневые ковбойские сапоги и потрясающую дубленку в западном стиле.
У нее также была потертая коричневая кожаная сумка через плечо, украшенная двумя львами.
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Дуэт матери и дочери, похоже, наслаждался проведенным вместе днем, поскольку они смеялись и болтали.
Напомним, ранее стало известно о том, что Том Круз потратит на свой новый фильм в космосе 200 миллионов долларов США. О съемках ленты на МКС актер говорил еще три года назад.
В мае 2023 года известную латиноамериканскую поп-певицу Шакиру заметили вместе во время одной из гонок Формулы-1 − на Гран-при Майами - как раз в компании Тома Круза. Двое знаменитостей были в темных солнцезащитных очках и широко улыбались фотографам.
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