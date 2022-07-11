"Выпал из лодки и станет никем": украинский певец сделал зловещее предсказание для беглеца Винника

Олег Винник в Германии - Иван Леньо уверен, что певец сбежал из Украины / Коллаж

Прошло практически 3 месяца с момента, как любимец всех украинских женщин, певец Олег Винник, исчез из информационного пространства. Это событие разделило украинскую эстраду на два лагеря - одни считают, что Винник испугался войны, и сбежал с семьей в Германию, где имеет второе гражданство. Другие призывают не осуждать певца, пока его вина не будет доказана или опровергнута.

Так или иначе, но вопрос о Виннике нет-нет, да затрагивают в украинских СМИ. В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, в рамках проекта Право на владу, солист группы Kozak System Иван Леньо высказал свое мнение о "сбежавшем" Олеге Виннике.

Певец уверен: молчание исполнителя Молодої вовчиці связано лишь с одним фактором - он давно не в Украине, и просто выжидает, когда же закончится война, чтобы с триумфом вернуться на сцену.

"Я вам скажу, его сейчас нет в Украине. Он, вероятнее всего, в Германии. Когда мы победим, он просто выпадет из лодки истории. Может, он и принесет песню, но эта песня будет вызывать эмоцию, которая называется: "Не верю! Олежка, не верю!" - подчеркнул Леньо.

Впрочем, он не осуждал Винника, а лишь подметил, что его решение бежать из страны во время войны навсегда закрыло для него сердца украинского слушателя: "Я не скажу ему: "Где ты был?" Ты просто сам, Олег, должен понимать, что, если выпадаешь из исторического контекста, из этой украинской лодки, которая борется с российской империей, ты просто станешь никем. Ты будешь не нужен своей жене, своим детям. Что ты им, этим детям скажешь?"

Читайте также"Сложно искоренять в себе москаля": Харчишин рассказал, почему исчез "испуганный" Винник

Ранее украинская ди-джейка, победительница реалити-шоу Супер-Мама и бывшая жена певца Олега Кензова, DJ Madonna высказалась на тему загадочного "исчезновения" Олега Винника.

Певица Оля Полякова уверена, что Винник сбежал из Украины не из-за трусости. Причиной для этого может быть слабое здоровье певца, которое серьезно пошатнулось перед войной.

Другие новости: