"Выкарабкиваюсь": Катя Тышкевич показала фото из больницы

Молодая актриса Тышкевич, к счастью, поборола опасный недуг и идет на поправку.

https://stars.glavred.info/vykarabkivayus-katya-tyshkevich-pokazala-foto-iz-bolnicy-10524953.html Ссылка скопирована

Катерина Тышкевич обратилась к своим подписчикам / Коллаж Главред, фото Instagram/kateryna_tyschkevich

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая борется с последствиями своего тяжелого состояния, появилась в Instagram и даже показала свое фото.

На своей странице в социальной сети, Тышкевич выложила фото со своим супругом, украинским актером

Валентином Томусяком.

видео дня

"Выкарабкиваюсь, спасибо за вашу поддержку, молитвы и донаты. Впереди путь восстановления", - написала улыбчивая актриса.

Катя Тышкевич с мужем / Скриншот Instagram/kateryna_tyschkevich

Что случилось с Катериной Тышкевич:

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах Бессмертник и Ничто не случается дважды, около восьми лет страдала от ужасных мигреней, которые мешали ей нормально функционировать - от болии ее тошнило, спать она могла только с сильнодействующими обезболивающими, но и они вскоре перестали помогать.

Долгие годы она билась над тем, чтобы найти причину ее недуга. Позже она нашла специалистов, которые сумели поставить диагноз, и она уже начала лечение.

10 декабря появилась информация о том, что Катерина Тышкевич уже седьмой день находится в реанимации и врачи борются за ее жизнь. "Что стало причиной сепсиса уже не важно. Важно справится с его последствиями. Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу", - написал муж актрисы.

Позже украинская актриса Ольга Сумская раскрыла, где именно находится Тышкевич. Она отметила, что Томусяк пока на связь не выходит, но оно и не удивительно, учитывая резонанс, который произвела новость о госпитализации Кати. Она также сообщила, что Катя Тышкевич лечится в Одессе.

Позже стало известно, что Екатерина Тышкевич пошла на поправку. По словам ее мужа, украинского актера Валентина Томусяка, Катерину перевели из реанимации в палату. Буквально недавно он сообщил, что Катерине немного стало лучше и ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.