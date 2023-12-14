"Выкарабкиваюсь": Катя Тышкевич показала фото из больницы

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая борется с последствиями своего тяжелого состояния, появилась в Instagram и даже показала свое фото.
На своей странице в социальной сети, Тышкевич выложила фото со своим супругом, украинским актером
Валентином Томусяком.
"Выкарабкиваюсь, спасибо за вашу поддержку, молитвы и донаты. Впереди путь восстановления", - написала улыбчивая актриса.
Что случилось с Катериной Тышкевич:
Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах Бессмертник и Ничто не случается дважды, около восьми лет страдала от ужасных мигреней, которые мешали ей нормально функционировать - от болии ее тошнило, спать она могла только с сильнодействующими обезболивающими, но и они вскоре перестали помогать.
Долгие годы она билась над тем, чтобы найти причину ее недуга. Позже она нашла специалистов, которые сумели поставить диагноз, и она уже начала лечение.
10 декабря появилась информация о том, что Катерина Тышкевич уже седьмой день находится в реанимации и врачи борются за ее жизнь. "Что стало причиной сепсиса уже не важно. Важно справится с его последствиями. Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу", - написал муж актрисы.
Позже украинская актриса Ольга Сумская раскрыла, где именно находится Тышкевич. Она отметила, что Томусяк пока на связь не выходит, но оно и не удивительно, учитывая резонанс, который произвела новость о госпитализации Кати. Она также сообщила, что Катя Тышкевич лечится в Одессе.
Позже стало известно, что Екатерина Тышкевич пошла на поправку. По словам ее мужа, украинского актера Валентина Томусяка, Катерину перевели из реанимации в палату. Буквально недавно он сообщил, что Катерине немного стало лучше и ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.
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