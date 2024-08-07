'Выходи за меня': Тину Кароль публично позвали замуж - ответ артистки

На данный момент Тина Кароль является холостой, однако ее статус может измениться, ведь один из поклонников 39-летней звезды решил предложить ей жениться.

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Тину Кароль позвали замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Известной украинской исполнительнице и ведущей Тине Кароль не раз приписывали бурные романы. Личная жизнь артистки сейчас окутана тайнами, однако на своей странице в Instagram звезда неожиданно отреагировала на предложение фана выйти за него замуж.

Подписчик певицы вместо того, чтобы задать вопрос певице, пошел ва-банк и предложил женщине руку и сердце.

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Кароль решила не игнорировать это предложение и запостила короткое видео, где она без макияжа, с распущенными волосами и в черном наряде объясняет, почему вынуждена отказаться.

Ответ Тины Кароль подписчику / Фото: h ttps:// www.instagram.com/tina_karol

Певица пошутила, что мужчина очень необдуманно решил признаться ей в любви и с иронией сравнила такой поступок фана с "троянским конем".

"Да, это ваше предложение - оно необдуманное. Выглядит, как когда-то дарили троянского коня. Что там в щите были скелеты в нем", - сказала в ролике Тина и добавила подпись: "Воспринимать как шутку".

Брак Тины Кароль с Евгением Огиром В 2008 году Тина Кароль тайно вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира, пишет Википедия. 18 ноября 2008 года родила первого ребенка, сына Вениамина. Уже через три недели после родов певица вернулась на сцену. 28 апреля 2013 года муж умер от рака желудка. Потерю Евгения Огира исполнительница болезненно пережила и уже более 10 лет живет одна, не решаясь начать отношения. Тина Кароль посвятила мужу альбом "Помню", песни из которого до сих пор не может исполнять без слез. Особенно тяжелой для певицы является композиция "Выше облаков".

Тина Кароль - последние новости

Не секрет что Тина Кароль готовится стать матерью. Певица призналась в своем блоге в TikTok, что задумывается над тем, чтобы подарить своему 15-летнему сыну Вениамину братика или сестричку.

Недавно Тина Кароль впервые призналась, делала ли пластические операции. Звезда рассказала, что никакой подтяжки или никакой операции не было, все натуральное. Артистка активно занимается собой, кроме йоги она занимается силовыми упражнениями, тренирует выносливость, но может также побаловать себя сладеньким.

Тина Кароль недавно рассказала, у кого по ее мнению "один из лучших голосов в Украине". Певица заявила, что высоко ценит артистов, когда они проявляют профессионализм в этой сфере. Однако больше всего она выделяет музыкальное сотрудничество с Олегом Шумеем.

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