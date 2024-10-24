Выехал из России перед войной: скончался известный украинский поэт

Аркадий Штипель родился 14 марта 1944 в Узбекистане.

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Умер член украинского клуба Аркадия Штипеля / Коллаж Главред, фото pen.org.ua

23 октября не стало поэта, переводчика, критика, члена Украинского ПЭН Аркадия Штипеля.

Как сказано на сайте ПЭН клуба, ему было 80 лет.

На сайт сообщается, что Аркадий Штипель родился 14 марта 1944 в Узбекистане, детство и юность провел в Днепре, куда семья вернулась из эвакуации.

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В 1968 году Штипеля исключили из Днепропетровского государственного университета, где он учился на факультете физики, за попытку создать рукописный журнал — культурного деятеля обвиняли в "очернении советской действительности, сионизме и украинском национализме".

Штипель неоднократно был участником Форума издателей во Львове, Книжного Арсенала в Киеве, принимал участие в первом книжном фестивале в Днепре Book Space.

С конца 2013 года он активно участвовал в акциях и подписывал письма в поддержку Украины. В 2018 году поддержал открытое письмо деятелей культуры, политиков и правозащитников с призывом к мировым лидерам выступить в защиту заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных.

В 2021 году Аркадий Штипель переехал в Одессу вместе с женой, писательницей Марией Галиной.

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