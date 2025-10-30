Укр
Выбрал из-за красоты: участница "Холостяка" раскрыла финалисток шоу

Кристина Трохимчук
30 октября 2025, 12:51
47
Ирина Пуха рассказала, как Тарас Цимбалюк выбирал девушек.
Ирина Пуха
Ирина Пуха рассказала, кого выберет Тарас Цимбалюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, Ирина Пуха

Вы узнаете:

  • Ирина Пуха назвала финалисток шоу "Холостяк"
  • Как их выбирал Тарас Цимбалюк

Экс-участница шоу "Холостяк-14" Ирина Пуха, которая запомнилась зрителям своим эффектным появлением на крыше лимузина, раскрыла, кто, по ее мнению, дойдет до финала. В интервью РБК-Украина девушка поделилась, какие участницы больше всего привлекают главного героя шоу Тараса Цимбалюка.

Ирина назвала трех девушек, которые являются вероятными финалистками шоу. Участница призналась, что также видела себя в списке счастливиц.

видео дня

"Я сразу сказала, что для меня это Николетта, Надин и Диана, которая пришла последней. Никого я больше не видела в финале. Ну и себя, конечно, но я вылетела", - рассказала Пуха.

Ирина Пуха
Ирина Пуха назвала финалисток "Холостяка-14" / фото: instagram.com, Ирина Пуха

По словам Ирины, ее выбор основывается на личных качествах девушек. Она подчеркнула, что все трое - красивые, умные и харизматичные.

"Я и девушки - это те, кто реально идеально подходят Тарасу. Сразу выделила именно этих трех девушек, потому что у них харизма классная, они красивые, с умом. Визуально я их вижу вместе с ним", - отметила девушка.

Ирина Пуха
Ирина Пуха о Цимбалюке / фото: instagram.com, Ирина Пуха

Пуха также раскрыла, как по ее мнению Тарас Цимбалюк выбирает девушек. Экс-участница предположила, что он опирается больше на красоту, чем на личные качества.

"Мне показалось, что Тарас выбирает визуально. Он выбрал тех, кто визуально ему нравится. Рискует ли Цимбалюк обжечься? Да, потому что он очень импульсивный человек. И он видит девушку, она ему понравилось - то он ее выбрал", - подытожила Ирина Пуха.

Тарас Цимбалюк / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинский актер и главный герой шоу "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк резко отреагировал на упреки о том, что он покинул Украину. Актер решил окончательно закрыть обсуждение своей поездки, заявив, что он уже вернулся домой.

Также участница популярного украинского шоу "Холостяк" Ирина Пуха рассказала о своих впечатлениях о главном герое проекта Тарасе Цимбалюке. Как рассказала девушка, Тарас может ошибиться в своем выборе. Также она заметила, что актер выбирает девушек по внешним данным.

О персоне: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

