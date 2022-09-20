"Вы же верующий человек": Волочкова показалась с большим мужиком на кровати, Панин заценил

Анастасия Волочкова / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая выступила в поддержку войны в Украине, высмеяли за связь с мастером сомнительной специальности.

На своей страничке в Instagram она опубликовала совместное фото, под которым призналась, что была в восторге от сеанса.

"Максим - волшебник. Я и не знала о существовании таки практик.Результат с первого сеанса! Не скрою, не дешевое удовольствие, но это стоит того. Метасоматика - метод, позволяющий корректировать состояние человека на всех уровнях", - подписала фото Волочкова.

Анастасия Волочкова / скриншот

Очередное хвастовство вызвало только смех поклонников Волочковой, а вот актеру Алексею Панину ее пост понравился.

"Шофёр, банщик, волшебник. Кого уже только не встретили вы на своём пути", "Настенька, в последнее время всемогущие помощники чем только не расширяют Ваш ум и ни чего не помогает, прям беда. И книги дарят, растяжки, настойки, терапии. Может дело то совсем не в удивительных средствах?", "Анастасия, вы же верующий человек. Какая метосоматика, привлечение благополучия? Это же шарлатанство. Жалко вас. Крутятся вечно рядом с вами какие-то сомнительные личности", "Где она их всех находит. Одни дворняги и шарлатаны", - писали в комментариях под постом.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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