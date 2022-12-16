"Вы там что, совсем уже?": Данилко высмеял русских пропагандистов, анонсирующую его концерты в РФ

Известный украинский шоумен Андрей Данилко саркастично отреагировал на российскую пропаганду, анонсирующую его концерты в РФ.

Данилко высмеял русских пропагандистов, анонсирующую его концерты в РФ / коллаж фото УНИАН

Известный украинский комик и эстрадный певец Андрей Данилко (более изветсный как Верка Сердючка) высмеял в Insgtagram неуклюжие попытки российских пропагандистов запустить фейки о его концертах в стране-агрессоре – России.

Данилко опубликовал скриншоты материалов российских СМИ, в которых сообщается – мол, Верка Сердючка выступит с концертом "для своих" в Хабаровске.

"Вы там что, совсем уже?", — написал Данилко в публикации

В комментариях украинцы высмеяли российские пропагандистские СМИ, отметив, что они могут публиковать только фейки.

Андрей Данилко против России

Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.

В ответ заядлый путинист, цирковой дрессировщик Эдгард Запашный, вышел из себя.

"Как Данилко обгадил нашу страну на "Евровидении"? А наша элита, которая сегодня сбежала, постоянно возвращала Сердючку на рынок. Вернула, Данилко многое забыли. А сейчас он в киевском метро в очередной раз нас обгадил. А народ-то все время ему прощал. Сейчас наступило время, когда прощать ничего нельзя", - истерил Запашный в комментарии российским СМИ.

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