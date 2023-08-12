"Вы рабы, вы никто": Вайкуле дала прочуханки россиянам

Латышская певица Лайма Вайкуле высказалась относительно россиян, которые в основной своей массе поддерживают военное нападение террориста Путина на Украину.
По информации пропагандистского агентства Регнум, россияне набросились с критикой на Лайму Вайкуле, которая провела музыкальный фестиваль в Юрмале и на который пригласила украинских звезд.
"Я уверена, что, когда это все закончится, они все с опущенными головами будут стоять и противно улыбаться. Будут кричать, что "я с вами была все время". Это такие рабы, противные люди — что о них говорить? Я о них ни минуты не думаю. Вы никто. Вы для меня никто. Муравьи больше делают, чем эти вонючки", - прокомментировала Вайкуле недовольство россиян.
Напомним, ранее латышская певица Лайма Вайкуле рассекретила, где прячется Вера Брежнева. "Вера настоящая, очень красивая. Вера в Риге живет совсем недалеко от меня. Я очень рада, что она здесь со многими из своей семьи", - утверждает Вайкуле.
Также ранее, украинские артисты Макс Барских, Верка Сердючка, певец Alekseev стали гостями латышской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Они выступили на фестивале певицы "Лайма рандеву".
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