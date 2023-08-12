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"Вы рабы, вы никто": Вайкуле дала прочуханки россиянам

Алена Кюпели
12 августа 2023, 14:24 обновлено 12 августа, 14:30
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Латышская певица смело говорит то, что думает. Лайма Вайкуле, скорее всего, окажется права.
Лайма Вайкуле рассказала об отношении к россиянам
Лайма Вайкуле рассказала об отношении к россиянам / Коллаж Главред, фото Instagram/laima_vaikule_official

Латышская певица Лайма Вайкуле высказалась относительно россиян, которые в основной своей массе поддерживают военное нападение террориста Путина на Украину.

По информации пропагандистского агентства Регнум, россияне набросились с критикой на Лайму Вайкуле, которая провела музыкальный фестиваль в Юрмале и на который пригласила украинских звезд.

"Я уверена, что, когда это все закончится, они все с опущенными головами будут стоять и противно улыбаться. Будут кричать, что "я с вами была все время". Это такие рабы, противные люди — что о них говорить? Я о них ни минуты не думаю. Вы никто. Вы для меня никто. Муравьи больше делают, чем эти вонючки", - прокомментировала Вайкуле недовольство россиян.

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Напомним, ранее латышская певица Лайма Вайкуле рассекретила, где прячется Вера Брежнева. "Вера настоящая, очень красивая. Вера в Риге живет совсем недалеко от меня. Я очень рада, что она здесь со многими из своей семьи", - утверждает Вайкуле.

Также ранее, украинские артисты Макс Барских, Верка Сердючка, певец Alekseev стали гостями латышской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Они выступили на фестивале певицы "Лайма рандеву".

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