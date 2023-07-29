Украинские звезды зажгли на фестивале у Лаймы Вайкуле

Alekseev, Барских и Верка Сердючка выступили на фестивале в Юрмале.

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Лайма Вайкуле поддерживает украинских артистов / Коллаж Главред, Фото Instagram/laima_vaikule_offoicial

Украинские артисты Макс Барских, Верка Сердючка, певец Alekseev стали гостями латышской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Они выступили на фестивале певицы "Лайма рандеву". Он будет проходить с 28 по 30 июля. Фестиваль считается аналогом российского фестиваля "Новая волна", который теперь не проходит в Юрмале из-за европейских санкций в связи с нападением на Украину.

Украинцы выступили на фестивале в Юрмале / Скриншот видео Instagram/laima_vaikule_official

На своей странице в Instagram, певица делилась выступлениями украинских артистов.

видео дня

Верка Сердючка на концерте / Скриншот видео Instagram/laima_vaikule

На видео - фрагмент фестиваля у Лаймы Вайкуле:

Напомним, ранее латышская певица Лайма Вайкуле рассекретила, куда исчез Максим Галкин. Несмотря на слухи от российских пропагандистских СМИ.

Ранее Лайма Вайкуле раскрыла подробности особых отношений с Софией Ротару - она опровергла слухи о том, что между ними есть конфликт, из-за которого София Михайловна не желает контактировать.

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