Украинские звезды зажгли на фестивале у Лаймы Вайкуле

Украинские артисты Макс Барских, Верка Сердючка, певец Alekseev стали гостями латышской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале.
Они выступили на фестивале певицы "Лайма рандеву". Он будет проходить с 28 по 30 июля. Фестиваль считается аналогом российского фестиваля "Новая волна", который теперь не проходит в Юрмале из-за европейских санкций в связи с нападением на Украину.
На своей странице в Instagram, певица делилась выступлениями украинских артистов.
На видео - фрагмент фестиваля у Лаймы Вайкуле:
Напомним, ранее латышская певица Лайма Вайкуле рассекретила, куда исчез Максим Галкин. Несмотря на слухи от российских пропагандистских СМИ.
Ранее Лайма Вайкуле раскрыла подробности особых отношений с Софией Ротару - она опровергла слухи о том, что между ними есть конфликт, из-за которого София Михайловна не желает контактировать.
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