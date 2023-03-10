Вуаль и кружево: дочь Моники Белуччи восхитила новым фото на обложке

Молодая девушка выглядит невероятно эффектно и очень похожа на свою мать.

Дева Кассель / instagram.com/d.casseluxxi

Франко-итальянская модель, старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель появилась на обложке глянца Wonderland.

Девушка, которая очень похожа на свою мать, итальянскую актрису Монику Белуччи, на Деве был черный кружевной бюстгалтер, а также черная вуаль. Стоит отметить, что девушка выглядела очень эффектно в новом образе.

Дева Кассель / Wonderland

"Ослепительная в Dior, актриса Дева Кассель освещает наш весенний выпуск 2023 года со смелой нежностью, снятой Эллен фон Унверт", - написало издание.

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Напомним, ранее стало известно о том, что Дева Кассель в свои 18 лет стала новой музой элитного бренда ювелирных изделий Cartier.

Такой значимый виток в карьере молодой красотки привлек внимание прессы. Bilan Luxe, элитный глянцевый журнал о роскоши и стиле жизни, в котором огромный акцент делается на драгоценные украшения, пригласил Деву стать лицом обложки первого осеннего выпуска.

Кассель-младшая показала себя в лучших традициях итальянского шика - с легким макияжем, томным взглядом, в свободной белой рубахе, перетянутой шелковым корсетом, и внушительным ожерельем, которое украсило соблазнительную ложбинку в вырезе, модель могла бы с легкостью затмить свою именитую мать.

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