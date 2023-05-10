Второй полуфинал Евровидения 11 мая: фавориты букмекеров и когда выступит Украина

В Ливерпуле уже стартовал песенный конкурс Евровидение-2023. В 2023 году Евровидение должно было проходить в Украине, но из-за полномасштабного вторжения России конкурс перенесли в Великобританию.
Когда пройдет второй полуфинал Евровидения 2023
11 мая в 22:00 по киевскому времени состоится второй полуфинал конкурса, где 16 участников из разных стран продемонстрируют свои музыкальные таланты.
Кто выступит во втором полуфинале Евровидения 2023
- Дания - Reiley - Breaking My Heart;
- Армения - Brunette - Future Lover;
- Румыния - Theodor Andrei - DGT (Off and On);
- Эстония - Alika - Bridges;
- Бельгия - Gustaph - Because Of You;
- Кипр - Andrew Lambrou - Break A Broken Heart;
- Исландия - Diljá - Power;
- Греция - Victor Vernicos - What They Say;
- Польша - Blanka - Solo;
- Словения - Joker Out - Carpe Diem;
- Грузия - Iru - Echo;
- Сан-Марино - Piqued Jacks - Like An Animal;
- Австрия - Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?
- Албания - Albina & Familja Kelmendi - Duje;
- Литва - Monika Linkyte - Stay;
- Австралия - Voyager - Promise.
Смотреть второй полуфинал Евровидение-2023 онлайн
Посмотреть "Евровидение-2023" онлайн можно на официальном сайте конкурса в YouTube или в приложении "Дія" в разделе "Дія.TV".
Также Евровидение можно посмотреть на "Суспильном".
Фавориты букмереков второго полуфинала Евровидения 2023
Букмекеры прогнозируют попадание в финал: Албании, Армении, Австралии, Австрии, Бельгии, Эстонии, Грузии и Литвы.
Когда голосует Украина на Евровидении 2023
Зрители из указанных 16 стран смогут голосовать за своих фаворитов 11 мая.
Также во втором полуфинале будут голосовать Украина, Великобритания и Испания.
Кроме того, на сцене мероприятия появятся приглашенные артисты из Украины - Мария Яремчук, рэпер OTOY и 14-летняя Злата Дзюнька, которая представляла нашу страну на детском "Евровидении" в прошлом году.
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Евровидение 2023 - первый полуфинал
Напомним, первый полуфинал конкурса Евровидение-2023 с песней, которая "объединяет страны музыкой", открыла Юлия Санина - фронтвумен The Hardkiss мощно исполнила трек под названием "Маяк".
Также своим трогательным выступлением довела до слез зрителей Евровидения-2023 украинская певица Alyosha, которая представляла нашу страну на конкурсе в 2010 году. Под звуки сирен воздушной тревоги она в дуэте с Ребеккой Фергюсон исполнила хит группы Duran Duran.
Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение:
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