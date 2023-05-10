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Второй полуфинал Евровидения 11 мая: фавориты букмекеров и когда выступит Украина

Мария Тупик
10 мая 2023, 21:12 обновлено 10 мая, 21:12
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Где смотреть онлайн второй полуфинал Евровидения 2023. Все подробности песенного конкурса 11 мая.
Евровидение 2023 второй полуфинал
Евровидение 2023 второй полуфинал / Коллаж Главред, фото Eurovision Song Contest 2023

В Ливерпуле уже стартовал песенный конкурс Евровидение-2023. В 2023 году Евровидение должно было проходить в Украине, но из-за полномасштабного вторжения России конкурс перенесли в Великобританию.

Когда пройдет второй полуфинал Евровидения 2023

11 мая в 22:00 по киевскому времени состоится второй полуфинал конкурса, где 16 участников из разных стран продемонстрируют свои музыкальные таланты.

Кто выступит во втором полуфинале Евровидения 2023

  • Дания - Reiley - Breaking My Heart;
  • Армения - Brunette - Future Lover;
  • Румыния - Theodor Andrei - DGT (Off and On);
  • Эстония - Alika - Bridges;
  • Бельгия - Gustaph - Because Of You;
  • Кипр - Andrew Lambrou - Break A Broken Heart;
  • Исландия - Diljá - Power;
  • Греция - Victor Vernicos - What They Say;
  • Польша - Blanka - Solo;
  • Словения - Joker Out - Carpe Diem;
  • Грузия - Iru - Echo;
  • Сан-Марино - Piqued Jacks - Like An Animal;
  • Австрия - Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?
  • Албания - Albina & Familja Kelmendi - Duje;
  • Литва - Monika Linkyte - Stay;
  • Австралия - Voyager - Promise.
Второй полуфинал Евровидения 2023
Второй полуфинал Евровидения 2023 / скриншот

Смотреть второй полуфинал Евровидение-2023 онлайн

Посмотреть "Евровидение-2023" онлайн можно на официальном сайте конкурса в YouTube или в приложении "Дія" в разделе "Дія.TV".

видео дня

Также Евровидение можно посмотреть на "Суспильном".

Фавориты букмереков второго полуфинала Евровидения 2023

Букмекеры прогнозируют попадание в финал: Албании, Армении, Австралии, Австрии, Бельгии, Эстонии, Грузии и Литвы.

Когда голосует Украина на Евровидении 2023

Зрители из указанных 16 стран смогут голосовать за своих фаворитов 11 мая.

Также во втором полуфинале будут голосовать Украина, Великобритания и Испания.

Кроме того, на сцене мероприятия появятся приглашенные артисты из Украины - Мария Яремчук, рэпер OTOY и 14-летняя Злата Дзюнька, которая представляла нашу страну на детском "Евровидении" в прошлом году.

Евровидение 2023 - первый полуфинал

Напомним, первый полуфинал конкурса Евровидение-2023 с песней, которая "объединяет страны музыкой", открыла Юлия Санина - фронтвумен The Hardkiss мощно исполнила трек под названием "Маяк".

Также своим трогательным выступлением довела до слез зрителей Евровидения-2023 украинская певица Alyosha, которая представляла нашу страну на конкурсе в 2010 году. Под звуки сирен воздушной тревоги она в дуэте с Ребеккой Фергюсон исполнила хит группы Duran Duran.

Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение:

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