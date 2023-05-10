Второй полуфинал Евровидения 11 мая: фавориты букмекеров и когда выступит Украина

Где смотреть онлайн второй полуфинал Евровидения 2023. Все подробности песенного конкурса 11 мая.

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Евровидение 2023 второй полуфинал / Коллаж Главред, фото Eurovision Song Contest 2023

В Ливерпуле уже стартовал песенный конкурс Евровидение-2023. В 2023 году Евровидение должно было проходить в Украине, но из-за полномасштабного вторжения России конкурс перенесли в Великобританию.

Когда пройдет второй полуфинал Евровидения 2023

11 мая в 22:00 по киевскому времени состоится второй полуфинал конкурса, где 16 участников из разных стран продемонстрируют свои музыкальные таланты.

Кто выступит во втором полуфинале Евровидения 2023

Дания - Reiley - Breaking My Heart;

Армения - Brunette - Future Lover;

Румыния - Theodor Andrei - DGT (Off and On);

Эстония - Alika - Bridges;

Бельгия - Gustaph - Because Of You;

Кипр - Andrew Lambrou - Break A Broken Heart;

Исландия - Diljá - Power;

Греция - Victor Vernicos - What They Say;

Польша - Blanka - Solo;

Словения - Joker Out - Carpe Diem;

Грузия - Iru - Echo;

Сан-Марино - Piqued Jacks - Like An Animal;

Австрия - Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

Албания - Albina & Familja Kelmendi - Duje;

Литва - Monika Linkyte - Stay;

Австралия - Voyager - Promise.

Второй полуфинал Евровидения 2023 / скриншот

Смотреть второй полуфинал Евровидение-2023 онлайн

Посмотреть "Евровидение-2023" онлайн можно на официальном сайте конкурса в YouTube или в приложении "Дія" в разделе "Дія.TV".

видео дня

Также Евровидение можно посмотреть на "Суспильном".

Фавориты букмереков второго полуфинала Евровидения 2023

Букмекеры прогнозируют попадание в финал: Албании, Армении, Австралии, Австрии, Бельгии, Эстонии, Грузии и Литвы.

Когда голосует Украина на Евровидении 2023

Зрители из указанных 16 стран смогут голосовать за своих фаворитов 11 мая.

Также во втором полуфинале будут голосовать Украина, Великобритания и Испания.

Кроме того, на сцене мероприятия появятся приглашенные артисты из Украины - Мария Яремчук, рэпер OTOY и 14-летняя Злата Дзюнька, которая представляла нашу страну на детском "Евровидении" в прошлом году.

Евровидение 2023 - первый полуфинал

Напомним, первый полуфинал конкурса Евровидение-2023 с песней, которая "объединяет страны музыкой", открыла Юлия Санина - фронтвумен The Hardkiss мощно исполнила трек под названием "Маяк".

Также своим трогательным выступлением довела до слез зрителей Евровидения-2023 украинская певица Alyosha, которая представляла нашу страну на конкурсе в 2010 году. Под звуки сирен воздушной тревоги она в дуэте с Ребеккой Фергюсон исполнила хит группы Duran Duran.

Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение:

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