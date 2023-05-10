"Мерзкий маленький психопат": хорваты призвали остановить войну своей песней на Евровидении-2023

Эпатажный номер Let 3, по мнению самого коллектива, несет в себе куда более глубокий посыл, чем просто шокирующий китч.

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Группа Let 3 призвала остановить войну, в которой нет победителей и каждый - жертва / instagram.com/let_3

Хорватская группа Let 3 произвела своей песней Mama ŠČ! в первом полуфинале Евровидения-2023 настоящий фурор: под конец номера на сцене мрачный тип в черном плаще "взорвал" гиперболические ракеты, а остальные участники коллектива остались плясать лишь в трусах и майках.

Впрочем, и сама песня привлекла немало внимания - одна из цитат необычного хита звучит так: "Мама целовала придурка, этого маленького психопата, мерзкого маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я иду на войну". Текст зрители восприняли, как высмеивание путина - директора страны-оккупанта, который развязал войну в Украине.

На пресс-конференции после первого полуфинала, которую давали теперь финалисты Евровидения-2023 (и Let 3 - в их числе), группа назвала свою песню антивоенной.

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"Наше выражение - это всегда каким-то способом попытка сделать этот мир лучшим местом для каждого. Наша немного глуповатая, но очень умная песня - это в какой-то степени антивоенная песня, потому что мы верим, мы уверены, что нет победителей в войнах, каждый есть жертва. Так что, пожалуйста, остановите проклятую войну", - подчеркнул лидер Let 3 Дамир Мартынович.

Смотрите полное выступление группы Let 3 с песней Mama ŠČ! в первом полуфинале Евровидения-2023:

Напомним, первый полуфинал конкурса Евровидение-2023 с песней, которая "объединяет страны музыкой", открыла Юлия Санина - фронтвумен The Hardkiss мощно исполнила трек под названием "Маяк".

Также своим трогательным выступлением довела до слез зрителей Евровидения-2023 украинская певица Alyosha, которая представляла нашу страну на конкурсе в 2010 году. Под звуки сирен воздушной тревоги она в дуэте с Ребеккой Фергюсон исполнила хит группы Duran Duran.

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