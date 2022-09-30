Вступивший в ряды ВСУ известный украинский актер попал в ДТП на мотоцикле

Павел Алдошин попал в ДТП - актер врезался на мотоцикле в животное / instagram.com/paldoshyn

Украинский актер театра и кино, звезда фильма Снайпер: Белый ворон и сериала Папаньки, музыкант Павел Алдошин сейчас на фронте - защищает нашу страну от кровожадного рашистского оккупанта.

Время от времени он появляется на своих страницах в социальных сетях, чтобы напомнить миру о том, что даже несмотря на то, что где-то в Украине и может казаться спокойно, но в стране по-прежнему идет война.

Обычно он публикует короткие рассказы-зарисовки из жизни украинского воина. Но недавно он поделился историей, которая случилась с ним в тылу. Которая, впрочем, могла стоить ему жизни.

Алдошин на своей странице в Instagram показал фотографию полностью уничтоженного байка и рассказал, что врезался в лося на скорости 67 км/ч. Несмотря на невысокую скорость, мотоцикл ремонту не подлежит, а сам актер получил внутренние повреждения.

"Так вот про лося. Он меня нашел. Я не понимаю, каким образом, но это произошло в тылу. В тылу, Карл!!! Короче, лось исчез, ответственность на нем. Мое тело - норма. Мот на свалку. Скорость 67 км/ч, я не гонщик, если что. Жду УЗИ, потому что внутри что-то не в порядке", - пишет Алдошин.

Павел Алдошин попал в ДТП - актер врезался на мотоцикле в животное / instagram.com/paldoshyn

Ранее российские поклонники мужа украинской телеведущей Регины Тодоренко, которая молчит о зверском вторжении России в Украину, Влада Топалова упрекнули в трусости и псевдопатриотизме.

Также скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, объявила себя военнообязанной миссионеркой и назвала свои концерты "лекарством".

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