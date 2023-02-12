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Все выли от восторга: как сейчас выглядят красавчики-комиссары из сериала "Комиссар Рекс"

12 февраля 2023, 13:09
Тобиас Моретти и Гедеон Буркхард запомнились зрителям не только трогательной дружбой с псом-милягой, но и бешенной харизмой.
Тобиас Моретти, Гедеон Буркхард в сериале Комиссар Рекс
Тобиас Моретти и Гедеон Буркхард в сериале Комиссар Рекс / imdb.com

Детективный сериал "Комиссар Рекс" про крайне обаятельного и удивительно умного пса по кличке Рекс, который служит в криминальной полиции в отделе по расследованию убийств, впервые вышел на экраны в 1994 году.

"Рекса" благосклонно восприняли зрители: сам пес был чудо, как хорош, несмотря на то, что имел собственную тяжелую судьбу, его хозяева - привлекательные мужчины с такой мощной харизмой, что от сериала просто невозможно было отлипнуть. К тому же сюжет на момент съемок был нов и свеж, детективная составляющая была на приличном уровне, хватало юмористических элементов.

В общем такое беспроигрышное сочетание привело к бешенному успеху сериала не только в Австрии и Германии, где его снимали, но и по всему миру. Словосочетание "Комиссар Рекс" нередко используют, как имя нарицательное, для названия служебной собаки.

"Комиссар Рекс" снимался более 20-ти лет: последний сезон вышел в 2015 году. За это время служебный пес с чутьем на разгадывание убийств и непреодолимой любовью к колбаске, которую всегда можно было стащить из бутербродов Фрица Кунца, "сменил" целых 6 хозяев. Их судьба в сериале, увы, была незавидна - их убивали злодеи, или они загадочным образом исчезали, и героическому псу снова и снова приходилось переживать утрату и учиться доверять людям. Самыми яркими комиссарами зрители считают первых двоих экранных хозяев Рекса - Рихарда Мозера (в исполнении Тобиаса Моретти) и Александра Брандтнера (его сыграл Гедеон Буркхард).

Рихард Мозер - Тобиас Моретти. Комиссар Мозер переживает тяжелый развод, бросает курить, и к тому же ему приходится расследовать убийство своего коллеги - полицейского по имени Михаэль. Во время работы он знакомится со служебным псом по кличке Рекс, который был другом покойного. Рихард без раздумий забирает животное к себе - у них у обоих сейчас не лучшие времена, а вместе точно будет лучше. К тому же Рекс проявляет незаурядные способности в работе комиссара Мозера, и помогает тому очаровывать девушек. Между полицейским и псом завязывается настоящая преданная дружба, которая обрывается из-за смерти Рихарда - в него стреляет сумасшедший преступник, и рана, увы, смертельна.

Тобиас Моретти в сериале Комиссар Рекс
Тобиас Моретти в роли Рихарда Мозера в сериале Комиссар Рекс / imdb.com

Тобиас Моретти играл Рихарда Мозера с 1994 по 1998 (1-4 сезоны). К началу съемок не был очень популярным актером, так как свою жизнь планировал связать с музыкой (учился на композитора, играет на пианино, органе, гитаре, кларнете и перкуссии). У него было несколько небольших ролей в сериалах. "Комиссар Рекс" стал для него прорывом, при этом Тобиас не является заложником одной роли. 63-летний Моретти и сегодня снимается в кино, на его счету более 50 ролей в кино и сериалах. Одна из его последних ролей - сериал-триллер "Сеть: Прометей".

Тобиас Моретти сейчас
Как Тобиас Моретти выглядит сейчас / instagram.com/niels_starnick

Александр Брандтнер - Гедеон Буркхард. Истории комиссара Брандтнера и Рекса очень похожи: оба они потеряли друзей и находились из-за этого в депрессии. Александр переводится в отдел расследования убийств из спецслужб после того, как во время задания погибает его служебный пес по имени Арко. Комиссар зарекается когда-либо заводить собаку, но, повстречав Рекса, который скорбит по Мозеру, меняет свое мнение - он помогает псу выйти з депрессии, и вместе они становятся грозой австрийских преступников. Алекс Брандтнер исчезает при загадочных обстоятельствах в конце седьмого сезона.

Гедеон Буркхард в сериале Комиссар Рекс
Гедеон Буркхард в роли Александра Брандтнера сериале Комиссар Рекс / imdb.com

Гедеон Буркхард был "комиссаром " с 1998 по 2001 год (4-7 сезон). В кино попал еще в детстве, несмотря на то, что был ужасным сорванцом и родители даже думали отправить его в интернат для трудновоспитуемых. Мечтал стать танцором, как Рудольф Нуреев, а взамен построил карьеру, как ребенок-актер. Затем последовала пауза в творчестве Буркхарда, и громкое возвращение на экраны в сериале "Комиссар Рекс". Снискав славу одного из самых желанных актеров-мужчин, Гедеон отправился на поиски славы в Голливуд, где, впрочем, не получил особого результата, хоть и снялся в легендарном фильме Тарантино "Бесславные ублюдки". Впрочем, от актерства его это не отвернуло. Буркхард продолжает играть (имеет более 80 ролей на счету), и остается востребованным, несмотря на сильно изменившуюся внешность и возраст в 53 года.

Гедеон Буркхард сейчас
Как Гедеон Буркхард выглядит сейчас / instagram.com/gedeonburkhard_homepage

В 2004 году сериал "Комиссар Рекс" был закрыт на 4 года. В 2008 съемки возобновили, а действие из Австрии перенесли в Италию. Однако, несмотря на огромный успех концепции сериала в целом (было снято множество ремейков, вроде польского "Комиссара Алекса"), повторить ту популярность, которая была у него в конце девяностых и начале двухтысячных, не удалось.

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