Все время ноет: предательница Анна Asti хлебнула тяжелой жизни в РФ

Кристина Трохимчук
29 августа 2025, 19:12
У Анны Asti начались проблемы из-за сложного характера.
Анна Asti
Анна Asti - российский шоу-бизнес / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Asti

Вы узнаете:

  • Почему Анну Asti невзлюбили звезды в РФ
  • Чем певица взбесила российский бомонд

Предательнице Украины Анне Asti все сложнее дается жизнь на просторах террористической РФ. По сообщениям российского Telegram-канала, коллеги по сцене уже не выносят капризов певицы.

Запроданке тяжело выживать на российской сцене. Asti постоянно жалуется на трудности и завистников, но это только отталкивает от нее симпатиков. Из-за этого певица рискует и вовсе остаться без друзей.

Анна Asti
Анна Asti - сложный характер / фото: instagram.com, Анна Asti

"С Асти тяжело дружить. Она падает на уши, все время ноет, что ее никто не любит, что у нее тяжелая судьба, все ей завидуют, все о ней сплетничают. Понимаете, такое сложно выдерживать, такой поток негатива. Поэтому ее стараются избегать", — рассказывает инсайдер.

Анна Asti, Филипп Киркоров
Анна Asti, Филипп Киркоров - звездные друзья / Скрин из видео: instagram.com, Анна Asti

По словам работников индустрии, звезды террористической РФ стараются избегать общения с Asti, ведь она притворяется "бедной сироткой".

"Говорят, с подчиненными она строга, а вот с людьми, у которых деньги и связи, играет бедную сиротку. Это отталкивает, хотя она и талантлива", — добавляют близкие к российской сцене люди.

Ранее Главред сообщал, что Анна Asti и Ани Лорак вместе появились на фестивале "Новая волна". Предательницы Украины шокировали зрителей своим видом, вызвав в сети волну обсуждений про косметические вмешательства.

Также Ани Лорак сделала неожиданное заявление о том, как старается сохранить семью со своим вторым мужем Исааком Виджраку. В интервью певица призналась, что позволяет мужу определенные вещи, чтобы их брак не закончился, как первый.

Кто такая Анна Асти

Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2022 года, где работает, и ни словом не обмолвилась про полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

