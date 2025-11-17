Все в сборе: Лилия Подкопаева показала редкий снимок с тремя детьми

Вкратце:
- Лилия Подкопаева с детьми посетила шоу Цирка дю Солей
- Спортсменка показала редкий семейный кадр
Украинская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева - мама 20-летнего Вадима, 19-летней Каролины и 6-летней Эвелины. Недавно семья провела вместе особенный вечер.
В своем блоге в Instagram спортсменка показала кадры с закулисья и представления "Luzia" от Cirque du Soleil. Вместе с детьми она была очарована постановкой и с большим удовольствием пообщалась с приятелями из труппы.
На одном из фото Лилия, Вадим, Каролина и Эвелина со счастливыми лицами позируют рядом с артистами на фоне декораций. Поклонники Подкопаевой были счастливы увидеть гимнастку и ее близких в неформальной дружеской атмосфере.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о необычном предложении близкой встречи, которое получил украинский актер и главный герой 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк.
Также жених-военный Леси Никитюк поразил ведущую поступком во время его знакомства с будущей тещей. Поведение возлюбленного звезда принимает, как демонстрацию уверенности в себе и в отношениях.
Читайте также:
- В предынфарктном состоянии: популярный украинский рок-музыкант загремел в больницу
- "У него нет конкуренции": Юрий Рыбчинский назвал лучшего украинского певца
- "Вау": после экстремального преображения Джамалу перепутали с Шер
О персоне: Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред