Все в сборе: Лилия Подкопаева показала редкий снимок с тремя детьми

Анна Подгорная
17 ноября 2025, 09:47
Подкопаева прививает наследникам чувство прекрасного.
Лилия Подкопаева с детьми
Лилия Подкопаева дети фото - спортсменка поделилась семейным кадром / коллаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official

  • Лилия Подкопаева с детьми посетила шоу Цирка дю Солей
  • Спортсменка показала редкий семейный кадр

Украинская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева - мама 20-летнего Вадима, 19-летней Каролины и 6-летней Эвелины. Недавно семья провела вместе особенный вечер.

В своем блоге в Instagram спортсменка показала кадры с закулисья и представления "Luzia" от Cirque du Soleil. Вместе с детьми она была очарована постановкой и с большим удовольствием пообщалась с приятелями из труппы.

На одном из фото Лилия, Вадим, Каролина и Эвелина со счастливыми лицами позируют рядом с артистами на фоне декораций. Поклонники Подкопаевой были счастливы увидеть гимнастку и ее близких в неформальной дружеской атмосфере.

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева дети фото - спортсменка поделилась семейным кадром / фото: instagram.com/podkopayeva_official

О персоне: Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

