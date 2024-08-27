"Все в глубокой скорби": известный украинский артист погиб на фронте

Украинский популярный артист Киевского академического театра Украинского фольклора "Берегиня" Александр Сердюк погиб на фронте во время исполнения боевого задания.
Трагическую весть сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины на официальной странице в Facebook.
"И снова в нашей общине большая потеря... И снова мы все в глубокой скорби... На родную землю навеки возвращается наш погибший Герой Сердюк Александр Александрович. В памяти всех останется добрым, порядочным, талантливым, искренним и честным человеком, любящим и Заботливый сын, верный товарищ, который всегда спешил на помощь своим друзьям. Он любил семью, ценил дружбу и отношения с боевыми собратьями", - написал на своей странице в Facebook Виталий Колесниченко, городской голова Гребенки, из которой родом артист.
Кто из известных людей ушел защищать Украину
Знаменитости, которые взяли оружие в руки и пошли защищать роднуюстрану после начала террористического вторжения РФ в Украину: Саша Положинский, Олег Сенцов, Андрей Хливнюк, Женя Галич, Александр Печерица, Дмитрий Дикусар, Ахтем Саитаблаев, Виктор Бронюк, Илья Рыбальченко, Тамерлан, Даниель Салем, Yarmak, Гарик Бирча, Коля Серга, Андрей Фединчик, Евгений Терехов, Орест Дрималовский и другие.
Украинский шоу-бизнес - последние новости
Ранее финалист Холостячки с Ксенией Мишиной, бизнесмен Алексей Тригубенко, впервые показал "секретную" маму своего единственного сына, которую он скрывает уже более двух лет.
Также Святослав Вакарчук спел для украинских воинов в необычном дуэте - песню из репертуара Океана Эльзы он исполнил вместе с футболистом Андреем Шевченко.
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