Внезапно умер известный народный артист Украины - первые детали

Народный артист Украины, который много лет работал в Одесской филармонии имени Давида Ойстраха, Михаил Бакальчук умер вчера, 4 августа. Артист ушел из жизни в Одессе, в возрасте 86 лет.
Одесская областная филармония сообщила скорбную новость на своей странице в Facebook.
"С глубокой скорбью сообщаем, что 4 августа, на 86-ом году жизни, отошел в вечность народный артист Украины Михаил Ильич Бакальчук. Он был выдающимся артистом, талантливым конферансье и мастером разговорного жанра, известным своими монологами об Одессе. Администрация и коллектив Одесской филармонии выражают глубокие соболезнования родным и близким. Вечная и светлая память", - написали коллеги Бакальчука.
Кто такой Михаил Бакальчук?
Михаил Бакальчук – артист разговорного жанра, конферансье. Народный артист Украины. Творческий путь начал в 22 года. Работал во многих государственных филармониях, в частности, в Житомирской, Минской, Молдавской, Кыргызской и Казахской. Ездил с гастролями в Чехию, Польшу, Германию, США и Афганистан.
С 1967 года начал работать в Одесской филармонии.
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