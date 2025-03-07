"Все у меня ок": бывшая жена Остапчука заговорила о материнстве

Кратко:
- Кристина Остапчук хочет иметь сына
- Блоггер не считает, что ей обязательно выходить замуж
Украинская блоггер Кристина Остапчук призналась, что хочет стать мамой, не віходя замуж.
В интервью для "Люкс ФМ" Кристина рассказала, что очень желает иметь сына.
"Готова. Я всегда была готова. Я могу родить и в браке, а могу родить и одна. Я всю жизнь была такого мнения. Я уже сформировалась как бизнес-леди, все у меня ок, но я еще не мама. Даже если я не выйду замуж, я рожу сына. Я это нигде не говорила, но это такое мое мнение", – поделилась Остапчук.
Также блоггер не видит трудностей в том, что она не замужем.
"Выйти замуж сейчас сложнее, чем стать матерью. Честно", – подытожила Кристина.
Напомним, Кристина Остапчук ранее была женой украинского шоумена Владимира Остапчука, с которым они до сих пор имеют недоразумения насчет общего дома.
Смотрите видео интервью Кристины Остапчук:
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Кто такой Владимир Остапчук?
Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.
От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.
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