"Все у меня ок": бывшая жена Остапчука заговорила о материнстве

Кристина Остапчук рассказала о личном.

https://stars.glavred.info/vse-u-menya-ok-byvshaya-zhena-ostapchuka-zagovorila-o-materinstve-10645298.html Ссылка скопирована

Кристина Остапчук о материнстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Остапчук

Кратко:

Кристина Остапчук хочет иметь сына

Блоггер не считает, что ей обязательно выходить замуж

Украинская блоггер Кристина Остапчук призналась, что хочет стать мамой, не віходя замуж.

В интервью для "Люкс ФМ" Кристина рассказала, что очень желает иметь сына.

"Готова. Я всегда была готова. Я могу родить и в браке, а могу родить и одна. Я всю жизнь была такого мнения. Я уже сформировалась как бизнес-леди, все у меня ок, но я еще не мама. Даже если я не выйду замуж, я рожу сына. Я это нигде не говорила, но это такое мое мнение", – поделилась Остапчук.

Также блоггер не видит трудностей в том, что она не замужем.

"Выйти замуж сейчас сложнее, чем стать матерью. Честно", – подытожила Кристина.

Напомним, Кристина Остапчук ранее была женой украинского шоумена Владимира Остапчука, с которым они до сих пор имеют недоразумения насчет общего дома.

Смотрите видео интервью Кристины Остапчук:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Ольга Сумская призналась, что дочь просит не вмешиваться в ее личную жизнь. Актриса поделилась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не желает, чтобы кто-то ей давал советы.

А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.

Вам может быть интересно:

Кто такой Владимир Остапчук? Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред