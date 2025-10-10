"Все по-честному": муж певицы MamaRika раскрыл ее доход

MamaRika получает роялти от прослушивания своих песен.

Муж певицы MamaRika раскрыл ее доход / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Кратко:

MamaRika получает 30-35 тысяч евро за квартал

Прибыль мужу певицы приносит канал на YouTube

Украинская певица MamaRika получает роялти от прослушивания своих песен в интернете в среднем по 30-35 тысяч евро (1,45-1,7 миллиона гривень) в квартал. Об этом рассказал ее супруг и продюсер, а также шоумен, комик и блогер Сергей Середа, передает OBOZ.UA.

"Я могу сказать, сколько поступает нам за квартал, не с одной песни, а со всего каталога, В среднем - 30-35 тысяч евро за квартал. Эти деньги облагаются налогом. К тому же часть дохода перечисляется артистам за дуэтные песни, проценты - партнерам. Все роялти всегда выплачиваются прозрачно, подаются отчеты, все делается по-честному", - заявил он. видео дня

Прибыль им также приносит его собственный канал на YouTube, однако, как заверил Середа, эти заработки идут не на их семью.

"Вся монетизация идет на помощь Вооруженным силам Украины. За два года мы перечислили более двух миллионов гривень. Я это проговаривал сразу: YouTube-канал создавался не для заработка, а чтобы поддерживать армию", - сказал он.

О персоне: MamaRika Анастасия Середа (Кочетова), известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица. Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах. Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

