Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Все по-честному": муж певицы MamaRika раскрыл ее доход

Виталий Кирсанов
10 октября 2025, 17:34
339
MamaRika получает роялти от прослушивания своих песен.
Муж певицы MamaRika раскрыл ее доход
Муж певицы MamaRika раскрыл ее доход / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Кратко:

  • MamaRika получает 30-35 тысяч евро за квартал
  • Прибыль мужу певицы приносит канал на YouTube

Украинская певица MamaRika получает роялти от прослушивания своих песен в интернете в среднем по 30-35 тысяч евро (1,45-1,7 миллиона гривень) в квартал. Об этом рассказал ее супруг и продюсер, а также шоумен, комик и блогер Сергей Середа, передает OBOZ.UA.

"Я могу сказать, сколько поступает нам за квартал, не с одной песни, а со всего каталога, В среднем - 30-35 тысяч евро за квартал. Эти деньги облагаются налогом. К тому же часть дохода перечисляется артистам за дуэтные песни, проценты - партнерам. Все роялти всегда выплачиваются прозрачно, подаются отчеты, все делается по-честному", - заявил он.

видео дня

Прибыль им также приносит его собственный канал на YouTube, однако, как заверил Середа, эти заработки идут не на их семью.

"Вся монетизация идет на помощь Вооруженным силам Украины. За два года мы перечислили более двух миллионов гривень. Я это проговаривал сразу: YouTube-канал создавался не для заработка, а чтобы поддерживать армию", - сказал он.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что вражеский шахед ударил возле родного дома Константина Грубича в Полтаве. По словам ведущего, жилище пострадало из-за ударной волны.

Также украинский актер-воин Владимир Ращук раскрыл детали о рождении сына. Мальчик появился на свет 5 октября - за месяц до предполагаемого срока. Звездный отец присутствовал на родах.

Читайте также:

О персоне: MamaRika

Анастасия Середа (Кочетова), известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица. Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах. Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес MamaRika новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин назвал "понтами" угрозы Зеленского и начал пугать "новым оружием"

Путин назвал "понтами" угрозы Зеленского и начал пугать "новым оружием"

17:38Война
Польша поддержала идею закрытия неба над Украиной: названо главное условие

Польша поддержала идею закрытия неба над Украиной: названо главное условие

16:36Мир
Бешеный скачок доллара и падение евро: НБУ дал новый курс валют на 13 октября

Бешеный скачок доллара и падение евро: НБУ дал новый курс валют на 13 октября

16:34Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Звезды скоро принесут деньжат: ТОП-3 знака, которые станут богаче в октябре

Звезды скоро принесут деньжат: ТОП-3 знака, которые станут богаче в октябре

Последние новости

19:10

Когда РФ готовит повторные удары по Украине

18:38

Любимый овощ украинцев безумно подорожал - за неделю цены подскочили на 51%

18:27

В Украину на месяцы раньше доставили сотни ракет ПВО – минобороны Британии

18:25

Что будет, если оставить в доме беспорядок: строгие приметы 11 октября

18:13

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
17:50

Пенсионерам готовят прибавку: кого ждёт повышение и что известно о сроках

17:38

Путин назвал "понтами" угрозы Зеленского и начал пугать "новым оружием"

17:34

"Все по-честному": муж певицы MamaRika раскрыл ее доход

17:24

Обдирают украинцев до нитки: ТОП-5 приборов, потребляющих больше всего энергии

Реклама
16:43

Готова к смерти: путинистку Шукшину экстренно госпитализировали

16:36

Польша поддержала идею закрытия неба над Украиной: названо главное условие

16:34

Бешеный скачок доллара и падение евро: НБУ дал новый курс валют на 13 октября

16:26

РФ оставила без света семь областей Украины: где введены более жесткие отключенияФото

16:15

"Причина проста": Игнат сказал, почему стало сложнее сбивать дроны

15:52

Последний раз так дешево стоил в 2015: стоимость ценного продукта упала до минимума

15:50

Совсем скоро немного потеплеет: украинцам сказали, когда выглянет солнце

15:42

На себя не похож: Дмитрий Комаров объяснил причину внезапных изменений

15:18

Почему 11 октября нельзя начинать новые важные дела: какой церковный праздник

15:09

"Время отвечать": эксперт о начале суда над Порошенко за госизмену и продажу Свинарчуком виллы за $4 млн

14:57

Можно "сломать" мозг: только гении смогут разгадать головоломку за 4 секунды

Реклама
14:56

Простой ингредиент, который меняет все: один секрет делает яичницу идеальнойВидео

14:30

Большинство водителей совершают ошибку: как не "влететь" на покупке б/у авто

14:10

"Ногой дверь открывала": Алла Пугачева пошла на отчаянный шаг

13:49

Украинцам начислят дополнительные деньги к пенсии: кто получит 20% надбавки

13:41

От цен округляются глаза: базовый продукт подорожал на 66% за неделю

13:39

Китайский гороскоп на завтра 11 октября: Козлам - проблемы, Собакам - трудности

13:25

Последний рывок РФ: появился неожиданный прогноз завершения войны

13:04

Трамп "в пролете": кто неожиданно получил Нобелевскую премию мира

13:00

Главная жизненная миссия: кем вам суждено стать по месяцу рождения

12:54

Тина Кароль внезапно заговорила о смерти мужа: "Это состояние надо полюбить"

12:43

Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

12:22

Родителей Украины начали штрафовать на тысячи гривен: что известно о наказании

12:20

Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте

12:07

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

12:00

Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко

11:54

"Не в том состоянии": на болезнь Софии Ротару намекнул известный ведущий

11:44

Седокову застукали с новым мужчиной: она бросилась на оператораВидео

11:42

Всю Украину зальет дождями: дата, когда температура упадет до +2

11:28

РФ выбрала цели и готовит новый удар по Украине: названы вероятные сроки обстрела

11:25

Обнаружили опухоль: в РФ экстренно госпитализировали Михаила Шуфутинского

Реклама
11:08

"Такой сильный взрыв": украинские звезды эмоционально высказались об атаке РФ

11:03

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракетФото

10:52

Не проедут даже 100 000 километров: какие автомобили очень быстро ломаются

10:50

Когда дадут свет украинцам после обстрелов: в Кабмине назвали четкие сроки

10:48

В России сообщили о смерти звезды ШансонаВидео

10:33

Есть ли угроза блэкаутов из-за обстрелов РФ: в ДТЭК сделали важное заявление

10:25

Пенсию урежут до 25%: кому из украинцев оставят лишь четверть выплат

10:24

"Нет виновных, только грусть": муж Лорак неожиданно заговорил о большой проблемеВидео

10:18

Удар РФ по Запорожью убил 7-летнего мальчика, его отец три года провёл в пленуВидео

09:58

Предки могли быть испанцами: какие фамилии указывают на интересные корни рода

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять