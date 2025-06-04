"Все плохо идет": Елена Зеленская сделала признание о проблемах

Кратко:
- Елена Зеленская старается наладить сон
- Как она себя чувствует
Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что у нее проблемы со сном уже несколько лет.
В интервью "Простими словами. Психологія та наука" жена президента отметила, что сейчас она уже лучше справляется с бессонницей.
"Сон для меня – это проблема. Проблема, которую решаю уже несколько лет. Я ее решаю, мне кажется, достаточно успешно, но все равно до конца не решила", – поделилась Зеленская.
Она подчеркнула, что ей очень необходим качественный сон, как и всем людям.
"Нормальный сон – это стратегический запас, который я должна накапливать. И если его нет, все плохо идет", – добавила Елена.
Также недавно первая леди рассказывала, как с ней разговаривал Владимир Зеленский после конфликта с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.
"Мы работаем. Все, пока", - кратко сказал Владимир Зеленский жене.
Смотрите видео интервью Елены Зеленской:
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Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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