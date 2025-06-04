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"Все плохо идет": Елена Зеленская сделала признание о проблемах

Элина Чигис
4 июня 2025, 08:11
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Елена Зеленская старается справиться с проблемой.
Елена Зеленская
Елена Зеленская - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Кратко:

  • Елена Зеленская старается наладить сон
  • Как она себя чувствует

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что у нее проблемы со сном уже несколько лет.

В интервью "Простими словами. Психологія та наука" жена президента отметила, что сейчас она уже лучше справляется с бессонницей.

"Сон для меня – это проблема. Проблема, которую решаю уже несколько лет. Я ее решаю, мне кажется, достаточно успешно, но все равно до конца не решила", – поделилась Зеленская.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / фото: t.me, Елена Зеленская

Она подчеркнула, что ей очень необходим качественный сон, как и всем людям.

"Нормальный сон – это стратегический запас, который я должна накапливать. И если его нет, все плохо идет", – добавила Елена.

Также недавно первая леди рассказывала, как с ней разговаривал Владимир Зеленский после конфликта с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

"Мы работаем. Все, пока", - кратко сказал Владимир Зеленский жене.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Елены Зеленской:

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Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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Кто такая Елена Зеленская?

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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