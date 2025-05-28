Отказался от милитари-стиля: Владимир Зеленский покорил своим новым имиджем

Владимир Зеленский удивил своим образом.

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Владимир Зеленский - смена стиля / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

Вы узнаете:

В каком образе Владимир Зеленский появился в Германии

Что изменилось

Президент Украины Владимир Зеленский сменил свой милитари-стиль на оригинальный костюм.

Как стало известно из соцсетей президента, для официального визита в Германию он выбрал черный эксклюзивный костюм.

видео дня

Лук Зеленского состоял из пиджака с массивными накладными карманами, брюк и рубашки в тон.

"Оборонная помощь, инвестиции в украинский ОПК и поддержка нашего евроинтеграционного пути – главные темы нашей встречи с Президентом Бундестага Германии Юлией Клекнер. Обсудили, как можно приблизить справедливый и продолжительный мир. Россия пока не делает никаких шагов в этом направлении. Важно действовать вместе, чтобы остановить ее агрессию. Благодарим Германию за решение выделить 7 млрд евро на военную помощь Украине в этом году. Мы говорили о возможности увеличения этой суммы – рассчитываем на поддержку парламента", - написал президент.

Смотрите видео, где Владимир Зеленский показался в костюме:

Владимир Зеленский в Германии / фото: скрин t.me, Владимир Зеленский

Отметим, это уже не первое появление Владимира Александровича в милитари-стиле, который он выбрал с начала полномасштабной войны в Украине.

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Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.

А также Филипп Киркоров поделился, что его отец – Бедрос Киркоров – перед смертью просил выступать даже после похорон. Также Бедрос попросил его жить ярко и всегда оставаться собой.

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Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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