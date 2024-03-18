Все как с Дианой: брат принцессы напуган исчезновением Кейт Миддлтон

Брат принцессы Дианы очень взволнован исчезновением Миддлтон и разговорами по этому поводу.

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Брат принцессы Дианы переживает о Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пару месяцев назад перенесла операцию на брюшной полости, после чего так и не появлялась на публике. Уже несколько недель продолжаются разговоры в сети, что Кейт и вовсе пропала.

Брат принцессы Дианы Эрл Чарльз Спенсер дал интервью BBC и поделился своими мыслями на счет исчезновения Кейт.

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Когда ведущая начала задавать ему вопросы о теориях заговора в ситуации с пропажей Миддлтон, мужчину это совсем не рассмешило.

"Я действительно беспокоюсь о том, что случилось с правдой", — сказал Эрл Чарльз Спенсер.

Также Спенсер сравнил конспирологические теории вокруг исчезновения Кейт Миддлтон с тем, что произошло и с его сестрой. Утверждая, что Кэйт попала под такое же давление со стороны прессы, как и Диана.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Напомним, в соцсетях Кэйт Миддлтон и принца Уильяма недавно появилось первое фото Кейт после операции, но фанаты заподозрили нечистое. Очень внимательные подписчики заподозрили, что снимок отфотошопленный.

А также подданные королевской семьи отмечают, что Уильям выглядит достаточно мрачным, ведь на него свалились все обязанности. Также он перестал давать каких-либо комментариев о Миддлтон.

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