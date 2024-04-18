Все гонорары для ВСУ: путинистка Поплавская "слила" известных российских артистов

Российская актриса одной роли "Красной Шапочки" Яна Поплавская, которая в восторге от страшного вторжения РФ в Украину, сообщила, что знаменитые в СССР барды Сергей и Татьяна Никитины перечисляют деньги на помощь Украине.
В своих соцсетях она проанализировала анонс фестиваля с участием артистов, которые публично осудили террористическую политику Кремля. В нем, помимо Чулпан Хаматовой, Веры Полозковой и Манижи, были и барды Никитины.
"Процент от сбора фестиваля традиционно идет на помощь Украине. Оказалось, что они осудили начало СВО и сразу же перебрались в Америку к своему сыну. И занялись там записью роликов для антироссийской организации "Настоящая Россия". Она создана иноагентом Борисом Акуниным, чтобы собирать деньги для помощи Украине, — разошлась путинистка Поплавская.
В лучших традициях пропагандистов страны оккупанта актриса заявила, что барды Никитины предатели РФ.
"Не могу понять этого диссидентства, вредительства своей стране. Спонсирование врагов своей Родины можно трактовать однозначно: измена Родине", — написала Поплавская.
Кто такая Яна Поплавская?
Яна Поплавская — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог. Получила известность в 10 лет благодаря детской роли Красной Шапочки в фильме "Про Красную Шапочку" 1977 года.
В 2014 году поддержала аннексию Крыма Россией. В 2022 году поддержала вторжение России в Украину.
19 октября 2022 года внесена в санкционный список Украины за пропаганду "путинского режима и поддержку войны", а также "распространение дезинформации о войне России против Украины". В феврале 2023 года Поплавская была внесена ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за публичную поддержку действиям российской армии в Украине, с предложением введения против неё международных санкций.
Яна Поплавская - последние новости по теме
Отметим, актриса-путинистка Яна Поплавская "наехала" на Ани Лорак. Пропагандистка не обошла вниманием певицу-"украинку" Ани Лорак и белоруса-телеведущего Дмитрия Шепелева и назвала их предателями.
А также путинистка Поплавская никак не может успокоится от того, что Пугачева может свободно говорить о том, что думает. Она считает, что Примадонна в муках от того, что уехала из страны-террористки РФ.
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