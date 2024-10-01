"Врезалась в дерево": олимпийская чемпионка Оксана Баюл рассказала про пьяное ДТП

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины поделилась ужасной историей.

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Оксана Баюл новости - Оксана Баюл рассказала про автомобильную аварию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oksanabaiul

Имя Оксаны Баюл в 1994 году прогремело на весь мир, когда фигуристка стала олимпийской чемпионкой - первой в независимой Украине. Звездный статус стал для спортсменки тяжелой ношей, которая привела ее к проблемам с алкоголем.

В своем недавнем интервью для Алеси Бацман Баюл призналась - несколько раз она оказывалась на грани жизни и смерти. Так однажды она чудом избежала смертельной аварии.

Фигуристка рассказала, что села за руль нетрезвой, после чего на большой скорости ее автомобиль врезался в дерево. Из изувеченного авто она вышла самостоятельно.

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"Первая ситуация, когда я пьяная вышла из клуба, врезалась в дерево. То есть на огромной скорости ехала. Вышла из машины и осталась в живых", - поделилась страшными воспоминаниями Оксана Баюл.

Кто такая Оксана Баюл? Оксана Баюл - бывшая украинская фигуристка. Первая олимпийская чемпионка (XVII Олимпийские зимние игры, Лиллехаммер, Норвегия, 1994) независимой Украины. Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (1993, 1994), чемпионка мира (1993). Почетная гражданка Днепра, сообщает Википедия.

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