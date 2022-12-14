'Врагу не пожелаю пройти мой путь': жена Тищенко резко похудела на 10 килограмм

Алла Барановская заявила, что похудение случилось на протяжении месяца и она потеряла целых десять килограмм.

Алла Барановская / Instagram

Молодая жена украинского депутата Николая Тищенко Алла Барановская испугала своих подписчиков резкой потерей веса.

На своей странице в Instagram, молодая женщина показала фото, где видно, насколько она постройнела. Барановская также написала, что врач запретил ей физические нагрузки, но поддерживать форму ей помогают различные процедуры для тела.

Барановская прямо не рассказывает, что же случилось с ней, но причиной похудения явно стали проблемы со здоровьем. "За месяц я похудела на 10 килограмм. Никому не советую забывать о здоровье. И даже врагам не пожелаю пройти мой путь", - рассказала она.

Жена Тищенко также добавила, что она пока не готова поделиться своей историей, но расскажет о своем опыте, когда ей станет лучше.

Напомним, ранее Барановская разозлилась на журналистов, обвинила их в пиаре и встала на защиту своего мужа, которого в некоторых СМИ уже называют "лакшери волонтер".

Так, на своей странице в Instagram, владелица салонов красоты, задала своим подписчикам вопрос, мол, что случилось со временем с начала войны. "Даже нет энергии, чтобы посылать разных д..илов-чернушников. Я думала с войной брать денег за заказную "желтуху" станет стыдно, но нет", - возмущается она.

Она также дала совет всем благодетелям, включая себя: "Когда кто-то надумает дать вам свою оценку вашей работе, просто посылайте за русским кораблем и работайте дальше не оборачиваясь", - советует она.

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