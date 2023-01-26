"Враги подохнут, а мы попадем в рай": Слепаков спел пародию на колыбельную и разъярил русских

Юмориста Семена Слепакова требуют лишить гражданства из-за сатирической колыбельной, посвященной бесславно погибшим на войне оккупантам.

Слепаков / скриншот из видео

Российский юморист Семен Слепаков возмутил политиков страны-агрессора, РФ, своей новой пародийной песней − сатирической колыбельной, посвященной бесславно погибшим на войне оккупантским солдатам. Об этом сообщили пропагандистские СМИ.

В частности, сенатор РФ Константин Долгов впал в истерику и решил запретить недавно уехавшему в Израиль комику выступать в России.

Незадолго до того Слепаков опубликовал небольшое видео, в котором он играет на гитаре и поет песни от имени матери погибшего русской оккупационной армии. Лирическая героиня якобы рассказывает трехлетнему малышу о двух его братьях – "предателе" и "герое".

Мол "укронацисты" для него – самые страшные враги и их нужно бояться. Средний сын, по ее словам, не послушал родителей и уехал в Европу, где "молится Сатане".

"А твой средний брат стал, Ванюша, предателем,

Боже, его грешного спаси и прости!

Не послушал, Вань, ни отца он, ни матери

И специалистом стал каких-то айти", – говорится во втором куплете.

О бесславно погибшем на войне против Украины старшем сыне лирическая героиня спела в конце.

"А теперь героем воротился обратно,

Целых девять месяцев страну защищал.

Скоро мы ему установим оградку

И красивый памятник – мэр обещал.

Бою-бай, бою-бай,

Все враги подохнут, а мы попадем в рай", – подытожил Слепаков.

Напомним, ранее Семен Слепаков ответил в своей привычной стихотворной манере хейтерам из-за обвинений в поддержке российского президента Владимира Путина. Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram.

Стих он подписал "Доброжелателям".

"Привет, я решил написать ответ, всем, кто три месяца испражняется мне в директ, всем, кто считает, что я – клеврет Путина и Кремля", - писал Слепаков.

До того актер "Квартала 95" Юрий Великий вместе с коллегой из "Женского Квартала" Анастасией Оруджовой порадовали украинцев новой пародией на русских оккупантов.

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