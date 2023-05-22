Впервые за долгое время: Ольга Фреймут засветила младших детей

Сын и дочь Фреймут от экс-гендиректора Нового канала, в отличие от Златы Митчелл, на публике появляются редко.

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Ольга Фреймут показала младших детей - сына Валерия и дочь Евдокию / instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая и журналистка Ольга Фреймут - мама троих детей. Ее старшая дочь Злата живет самостоятельно в США, где получает образование. 17-летняя девушка благодаря яркой внешности часто становится героиней светских хроник, к тому же она активно ведет собственный блог.

А вот увидеть младших детей Фреймут - большая редкость. Сейчас они вместе с мамой живут в Лондоне, куда переехали после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

На своей странице в Instagram ведущая опубликовала, как ее дети играют на заднем дворе. Вместе с другом семилетний Валерий и пятилетняя Евдокия увлеченно рисовали.

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Рисунки были посвящены украинской тематики, что особенно растрогало Фреймут. "Наши дети рисуют. И все - Украина", - подписала кадры она.

Валерий и Евдокия были рождены в браке ведущей с продюсером Владимиром Локотко. Злата появилась на свет от союза Фреймут с британцем по имени Нил.

Ольга Фреймут показала младших детей - сына Валерия и дочь Евдокию / instagram.com/freimutolia

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