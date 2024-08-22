"Войну нужно заканчивать переговорами": Александр Волошин объяснил, почему сбежал из Украины

Александр Волошин покинул Украину и заявил, что нужно садится за стол переговоров со страной-террористом РФ.

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Александр Волошин выехал за границу / коллаж: Главред, фото: t.me/voloshyn_xxdd

Украинский блоггер Александр Волошин объявил, что тайно сбежал из Украины из-за власти страны и возвращаться пока не собирается.

На своем канале в YouTube блоггер опубликовал видео, в котором и раскритиковал власть Украины.

"Всем привет. Я мог бы уже и не выставлять это видео, все и так знают, что я уехал. Сразу скажу, что пока эта система, при нашей власти я возвращаться не планирую", – сказал Александр.

Также блоггер отметил, что "люди его поддержали" и сказал, что большинство людей "боятся воевать".

"Нужно насмехаться над такими людьми? Точно нет, потому что, если над ними насмехаться, они перестанут помогать", – продолжил блоггер.

Волошин еще заявил, что войну можно закончить при помощи переговоров со страной-оккупантом РФ.

"Я точно так же считаю, что войну нужно заканчивать переговорами. Но я также понимаю, что без нашей помощи, без того, что мы внутри страны объединимся, как это было в 22-м году, мы просто вымрем, как нация", – сказал Александр.

Смотрите видео, где Александр Волошин признался в побеге:

Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"? В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты. На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов". До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы. Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.

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