"Война заставляет влюбляться": Астафьева взяла в руки большой боевой ствол и пошла стрелять

Интересно, что в одном из своих предыдущих интервью Дарья призналась, что очень хотела бы научиться стрелять ‒ но после войны.
Известная украинская певица (бывшая солистка группы "Никита") и модель Даша Астафьева взяла руки оружие и отправилась на стрельбы в тир. Такое видео она выложила на своей странице в соцсети Instagram.
"Война заставляет влюбляться во второй раз", ‒ написала певица.
Интересно, что в одном из своих предыдущих интервью Дарья призналась, что очень хотела бы научиться стрелять ‒ но после войны.
"Первое, что я сделаю, когда закончится война, пойду учиться и обязательно приобрету себе оружие", ‒ рассказывала артистка.
Напомним, ранее Даша Астафьева в интервью известному блогеру и телеведущему Владимиру Петрову рассказала свой план мести российскому комику казахского происхождения Нурлану Сабурову.
"Сабуров, ты [сволочь - неценз.] [долбаная - неценз.], я буду тебя [бить - неценз.] лично, и буду получать огромное удовольствие ", - пообещала Астафьева.
Такой была реакции певицы на то, что Сабуров сперва публично признался, что он боится говорить о войне в Украине открыто, а затем, когда на его концерт пришла украинка в "окровавленном" платье, глупо пошутил про менструацию.
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