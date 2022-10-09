"Война заставляет влюбляться": Астафьева взяла в руки большой боевой ствол и пошла стрелять

Астафьева взяла в руки большой боевой ствол / УНИАН и Instagram

Известная украинская певица (бывшая солистка группы "Никита") и модель Даша Астафьева взяла руки оружие и отправилась на стрельбы в тир. Такое видео она выложила на своей странице в соцсети Instagram.

"Война заставляет влюбляться во второй раз", ‒ написала певица.

Интересно, что в одном из своих предыдущих интервью Дарья призналась, что очень хотела бы научиться стрелять ‒ но после войны.

"Первое, что я сделаю, когда закончится война, пойду учиться и обязательно приобрету себе оружие", ‒ рассказывала артистка.

Напомним, ранее Даша Астафьева в интервью известному блогеру и телеведущему Владимиру Петрову рассказала свой план мести российскому комику казахского происхождения Нурлану Сабурову.

"Сабуров, ты [сволочь - неценз.] [долбаная - неценз.], я буду тебя [бить - неценз.] лично, и буду получать огромное удовольствие ", - пообещала Астафьева.

Такой была реакции певицы на то, что Сабуров сперва публично признался, что он боится говорить о войне в Украине открыто, а затем, когда на его концерт пришла украинка в "окровавленном" платье, глупо пошутил про менструацию.

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