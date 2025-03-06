Война Мелании и Иванки Трамп раскрыта: инсайдеры выдали отвратительную правду

Женщины боролись за все: от офисных помещений до зарубежных поездок и даже определенных политических вопросов.

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Война между женщинами Трампа / Коллаж Главред, фото Instagram/ivankatrump, melaniatrump

Вы узнаете:

Что не поделили Иванка и Мелания Трамп

За что они не ненавидят друг друга

Первые четыре года Мелании Трамп в Белом доме были "знамениты" тем, что инсайдеры описывают как уродливое и продолжительное соперничество с ее падчерицей Иванкой.

Этот разлад берет свое начало с брака словенской бывшей модели Мелания с Дональдом Трампом в 2005 году.

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Мелании Кнаусс тогда было 34 года, а Дональду — 58, и она была ближе по возрасту к его тогдашней 23-летней старшей дочери, пишет The Daily Mail.

Зарождение конфликта между Меланией и Иванкой

Тогда, возможно, неизбежно возникло некоторое чувство личной конкуренции между двумя главными леди Трампа.

Но его резкий поворот в 2016 году от магната недвижимости и реалити-шоу к тому, чтобы стать президентом США, изменил все.

Переезд семьи из собственных просторных нью-йоркских апартаментов в тесные жилые и рабочие помещения Белого дома еще больше обострил борьбу за власть Мелании и Иванки.

Мелания Трамп воюет с Иванкой / Фото Instagram/melaniatrump

Инсайдеры описывали, как женщины боролись за все: от офисного помещения до зарубежных поездок и даже определенных политических вопросов.

Мелании определенно не было на руку то, что она переехала в Вашингтон только летом 2017 года. Ее сыну Баррону было 10 лет, когда его отец победил на выборах 2016 года, и Мелания оставалась с ним в Нью-Йорке, пока он заканчивал учебный год.

Иванка быстро сориентировалась

Это заставило Иванку, которая вместе с мужем Джаредом Кушнером быстро перевезла свою молодую семью в арендуемое жилье в Вашингтоне за 15 000 долларов в месяц, взять на себя многие обязанности первой леди. Это была работа, которой она наслаждалась.

На самом деле, она так наслаждалась своей ролью, что, как сообщается, команде Мелании была передана просьба о том, чтобы традиционный "Офис первой леди" в восточном крыле Белого дома был перепрофилирован в "Офис первой семьи".

По словам одного инсайдера, это предложение привело Меланию в ярость.

К 2018 году отношения, как сообщается, были настолько напряженными, что, по крайней мере, один раз тогдашнему руководителю аппарата Белого дома Джону Келли пришлось вмешаться и выступить посредником между женщинами и их офисами.

Иванка Трамп хочет быть первой леди США / Фото Instagram/ivankatrump

Даже сейчас, когда Иванка и ее муж, которые оба были главными советниками в первом президентстве Трампа, решительно отошли от политики, напряженность сохраняется. "Иванка всегда будет для нее занозой", — сказал источник, знающий обеих женщин.

Особенно примечательно, что пара не общалась во время церемонии инаугурации Дональда Трампа в прошлом месяце, даже когда они стояли рядом друг с другом в Ротонде Капитолия.

Один из сотрудников Трампа даже назвал "отчаянными" явные попытки Иванки появиться на тех же ключевых фотографиях, что и Мелания.

И хотя Иванка, которой сейчас 43 года, подчеркнула, что не вернется в самое сердце политики округа Колумбия в этой администрации, она явно стремится сохранить присутствие в жизни своего отца.

"Я больше всего жду возможности просто проявиться для него как дочь и быть рядом с ним, отвлечь его от дел и посмотреть с ним фильм или спортивный матч, знать, что он может быть со мной и быть самим собой, и просто расслабиться", — сказала она в интервью подкаста в прошлом месяце — во время которого, несмотря на то, что она говорила долго в течение двух часов, она ни разу не упомянула свою мачеху.

Новая битва

"Мелания будет раздражена, потому что Иванка будет просто появляться на государственных ужинах и тому подобном. Это будет новая битва", — сказал источник.

После того, как Трамп проиграл выборы 2020 года, Иванка и Джаред сбежали со своими тремя детьми в Майами, купив особняк за 24 миллиона долларов на острове Индиан-Крик, также известном как "бункер миллиардера".

Мелания и Дональд Трамп / Фото Instagram/realdonaldtrump

С тех пор Иванка регулярно радует своих 8,2 миллиона подписчиков в Instagram фотографиями и видеоматериалами солнечных семейных каникул, тренировок, катания на вейкборде и роскошных мероприятий с такими звездами, как Ким Кардашьян и Лорен Санчес.

Мелания VS Иванка

Мелания, известная своей скрытностью, которая, как говорят, язвительно называет свою падчерицу "принцессой", как сообщается, считает постоянные публикации "непрофессиональными".

Иванка, которая надела не менее пяти разных нарядов на заказ во время празднований на этой неделе, поделилась 14 отдельными постами в Instagram о второй инаугурации своего отца.

Конечно, отношения между мачехами и падчерицами могут быть сложными.

Как Мелания признала в своих недавних мемуарах: "Моя роль заключается не в том, чтобы заменить матерей своих пасынков, а в том, чтобы развивать поддерживающую и дружескую связь… важно помнить, что каждый человек заслуживает уважения и понимания, независимо от разногласий".

Иванка была очень близка со своей покойной матерью Иванной, которая умерла в 2022 году после падения с лестницы в возрасте 73 лет.

Иванка Трамп с матерью Иванной / Фото Instagram/ivankatrump

"Она действительно была невероятным образцом для подражания того, какой может быть работающая женщина, почти в мифологических терминах", — сказала Иванка об Иванне в том же подкасте в прошлом месяце.

До того, как заняться политикой, Иванка окончила бизнес-школу в 2004 году и заняла должность в компании своего отца по недвижимости.

Позже она запустила линию одежды, которая продавалась в крупных универмагах, включая Macy's, прежде чем основать ювелирную компанию. На пике своей карьеры Иванка, как сообщается, зарабатывала 100 миллионов долларов в год на продажах.

Но после первой победы ее отца на выборах продажи упали — многие связывали ухудшение продаж с бойкотами против Трампа. В 2018 году она закрыла свой модный бренд.

Напротив, Мелания, по-видимому, изо всех сил пыталась утвердиться в качестве серьезного делового игрока. Имея опыт работы в модельном бизнесе и владея английским как вторым языком, ее увлечения линией по уходу за кожей и продажей украшений на QVC в 2012 году были недолгими.

"Есть чувство конкуренции с Иванкой, которая является очень успешной бизнес-леди. Я думаю, что есть чувство попытки вписаться в семью Трампа, быть этими успешными деловыми людьми", — сказал источник, близкий к Мелании.

Что сейчас?

Конечно, Первая Дочь теперь отошла от работы, сосредоточившись вместо этого на благотворительности и своей роли матери.

Мелания, тем временем, недавно насладилась коротким моментом в качестве автора бестселлера № 1 по версии New York Times за ее одноименные мемуары, опубликованные в октябре.

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Ранее Главред писал о том, что дочь президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп поздравила отца с инаугурацией. Отметим, Трамп стал 47-м президентом США. На своей странице в соцсетях Иванка отметила, что произошел исторический момент.

Напомним, на инаугурации Дональда Трампа Мелания Трамп в вечернем платье от старинного друга и в винтажных драгоценностях выглядела роскошно.

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