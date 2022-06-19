"Война — большое испытание для всех пар": звезда "Крепостной" расстался с любимой

Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко / коллаж фото УНИАН instagram.com/tina_antonenko

Украинская стилистка Тина Антоненко подтвердила свой разрыв с известным украинским актером и звездой сериала "Крепостная" Тарасом Цимбалюком. Однако, как написал на своей странице в Instagram девушка, она не хочет обсуждать разрыв публично.

"Друзья, мы с Тарасом больше не пара. Война — большое испытание абсолютно для всех пар, и некоторые из них это испытания не проходят. Наша не стала исключением. Из уважения к Тарасу и к себе я не стану давать никаких комментариев (собственно, как обычно). Я благодарю за эти 4 года. Самые длинные отношения в моей жизни. Спасибо за любовь, верность, красоту путешествий, которую мы увидели вдвоем, за опыт и развитие", — написала она.

К слову, Цимбалюк и Антоненко вступили в брак 3 июля прошлого года. Пара познакомилась на съемках. Далее ‒ во время своего участия в проекте "Танцы со звездами" актер сделал предложение Антонюк непосредственно в прямом эфире.

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Напомним, ранее Тарас Цимбалюк рассказал, как мать и бабушка его жены Тины выживали в оккупированном Мариуполе. По его словам, женщинам пришлось раскручивать батареи и пить из них воду.

"Сосали там какой-то кусочек сала раз в три дня, просто чтобы выжить. У бабушки сахарный диабет, но это люди, которых война очень закалила", - рассказал Цимбалюк.

До того Цимбалюк рассказал, что его коллега, украинская актриса Евгения Лоза - которая живет и работает в Москве - молчит о войне в Украине, потому что "у нее очень больная мама и она не хочет рисковать".

"Я говорю: "Женька, ты украинка, не молчи. У тебя 800 тысяч подписчиков, нельзя молчать!". Лоза написала, что у нее больная мама, она не хочет рисковать. Рисковать чем?" - сказал актер.

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