Наталья Валевская развелась с мужем после 18 лет брака

Наталья Валевская и Владимир Пригладь развелись / instagram.com/valevska_official

Украинская певица Наталья Валевская в своих социальных сетях сообщила, что ее брак с продюсером Владимиром Пригладем закончился расставанием. Пара была вместе 20 лет, из них 18 - в официальном браке.

Еще незадолго до войны артистка публиковала на своей странице в Instagram совместные фотопортреты с трогательными подписями, а вчера объявила о разводе с супругом.

"Дорогие друзья! В такое тяжелое для нашей страны время должна сообщить вам, что мы с Владимиром развелись. Мы общаемся, поддерживаем друг друга но, несмотря на все, больше не вместе!" - пишет Валевская.

В СМИ предполагают, что причиной развода мог стать "детский" вопрос, который был особенно острым для пары: они не могли завести совместного ребенка. В начале двухтысячных Валевская сделала аборт от Пригладя, так как плод имел отклонения в развитии. После этого забеременеть певице не удавалось. У продюсера есть двое детей от предыдущего брака.

Официальную причину для расставания пара пока не оглашала.

/ instagram.com/valevska_official

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