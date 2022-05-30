Цимбалюк рассказал, почему о войне молчит украинская актриса и экс-супруга популярного актера из РФ

Тарас Цимбалюк пересказал свое общение с российскими коллегами instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который недавно поделился тем, как выживала его семья во время оккупации, рассказал о своей коллеге украинской актрисе Евгении Лозе, которая живет и работает в Москве.

Как рассказал он в программе "Зірковий шлях", экс-супруга российского актера Антона Батырева, который поддерживает войну россии в Украине, Лоза молчит о войне в Украине, потому что "у нее очень больная мама и она не хочет рисковать".

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"Я говорю: "Женька, ты украинка, не молчи. У тебя 800 тысяч подписчиков, нельзя молчать!". Лоза написала, что у нее больная мама, она не хочет рисковать. Рисковать чем?" - недоумевает Цимбалюк.

"Антон Батырев с 2014 года жил и снимался в Киеве безвылазно, ясно, что у него здесь куча друзей. Толик Руденко мне написал: "Тарас, это чепуха, не может российская армия стоять у границ. Если бы они хотели, разрешили бы конфликт через два дня", - рассказывает актер о реакции российских коллег на военное вторжение россии в Украину.

Напомним, ранее украинский актер и участник "Дизель Шоу" стал отцом в третий раз. Беременность его супруги пришлась на тяжелое военное время, но все закончилось хорошо.