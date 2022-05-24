Пили воду из батарей: украинский актер рассказал, как его семья выживала во время оккупации

Тарас Цимбалюк рассказал, что случилось с мамой жены / instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Актер Тарас Цимбалюк, известный ролями в украинских сериалах "Поймать Кайдаша" и "Кофе с кардамоном", рассказал, чем занимается во время войны.

В интервью программе "Зірковий шлях" он рассказал, как мать и бабушка его жены Тины выживали в оккупированном Мариуполе.

В первые дни войны Тарас вместе с женой уехали из Киева в Корсунь-Шевченковский.

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"Я, видимо, занял какую-то свою нишу, поскольку не было у меня военной кафедры, я не служил в армии. Но, я понял, что мне нужно использовать свою аудиторию в медапространстве. Поэтому я занял нишу, где уверенно себя чувствую, приношу какую-то пользу", - подчеркнул актер.

Тарас также сообщил, как его теща с матерью убегали из Мариуполя.

"Мы говорили ей сразу, надо выезжать оттуда. Тогда, в определенный момент с ней оборвалась связь, в начале марта. Где-то две недели мы не слышали ни ее голоса, ничего о ней. Ее дочь нашла связь и сказала, что они живы, они сидят в подвале", – рассказал он.

По словам актера, потом мать его жены с бабушкой решили, что нужно бежать, и уехали из Мариуполя. За рулем была мама Тины.

По словам актера, они раскручивали батареи и пили из них воду. "Сосали там какой-то кусочек сала раз в три дня, просто чтобы выжить. У бабушки сахарный диабет, но это люди, которых война очень закалила", - рассказал Цимбалюк.

Как сообщил артист, кафиры попали в дом бабушки его жены, а вот дом ее мамы остался целым, но ограбленным.

"Тина очень тяжело до сих пор переживает войну. Она постоянно плачет, она каждый день в таком миноре", - рассказал он о состоянии своей жены.