"Волонтер": бойфренд Тани Пренткович так и не вернулся в Украину после Мальдив

СМИ сообщают, что скандальный Андрей Гонковский так и не возвращался в Украину после отпуска на Мальдивах.

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Андрей Гонковский остался за границей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych/

Известный украинский блогер Андрей Гонковский не вернулся в Украину после шумихи с его отдыхом на Мальдивах вместе с возлюбленной украинской бизнесвумен Таней Пренткович.

В январе Гонковский выехал в Варшаву на мастер-класс и полетел на Мальдивы к Пренткович и ее детям.

По данным УП, Гонковский пересек украинско-польскую границу 8 января 2024 года в 10:17 в пункте Краковец на автомобиле BMW, но назад не вернулся.

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Вчера блогер сообщил в соцсетях, что принял решение переехать вместе с возлюбленной и ее детьми, но не уточнил в пределах Украины или вне.

Скандал с Пренткович и ее гражданским мужем В конце января 2024 года Андрей Гонковский отправился в Польшу на благотворительное мероприятие в качестве волонтера, но неожиданно оказался на Мальдивах в компании своей возлюбленной и детей. По мнению самой Пренткович, ей с мужем "можно" выезжать на дорогие курорты, ведь они "делают много хорошего".

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали скандал с супругами-блогерами. Там решительно осудили нарратив, что якобы украинцам, поддерживающим военных и гражданских, "разрешается" отдыхать за границей.

Добавим, по словам Андрея Гонковского, благотворительные мероприятия для украинских предпринимателей, на которых он должен был выступать, перенеслось с 11 января на 23. Блогер рассказал, что организаторы якобы не успевали собрать достаточное количество людей, чтобы провести ивент 11 января, поэтому перенесли его на 23 число, поэтому он решил улететь на Мальдивы к возлюбленной.

А также, когда пользователи сети стали спрашивать Пренткович о ситуации с ее бойфрендом, она их просто заблокировала.

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