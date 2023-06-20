Волочкова устроила истерику: дочь балерины не позвала ее на выпускной

Вместо Волочковой рядом с девочкой будет ее мачеха и жена ее отца.

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Волочкова звонила в лицей и угрожала всем / Коллаж Главред, Фото Экспресс газета

Пьяненькая российская королева шпагатов Анастасия Волочкова угодила в скандал, но на этот раз не с бокалом и шпагатом, а в разборки, касающиеся ее дочери.

Так, по информации пропагандистского издания Комсомольская правда, конфликт случился из-за того, что ученикам элитного лицея, где обучалась дочь Волочковой, выдали ограниченное количество билетов на выпускной - по три билета на руки.

И вместо знаменитой мамы, дочь Волочковой Ариадна решила пригласить своего папу и его жену, свою мачеху - телеведущую Елену Николаеву. Однако балерина не стала мириться с такой ситуацией и заявила, что в таком случае, выпускному не бывать.

Она позвонила в лицей и выдала "правду" о том, кто она и как с ней нужно обходиться. "Моя золотая, я мама Ариадны Волочковой. Она носит мою фамилию. Я вам говорю, как должны быть распределены билеты, - я, Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин, Тамара Вдовина - бабушка. Три билета!.. Вы мне говорите, что у нее два-три места, что туда приедет папа Ариши, его семья. А я? Я же мама!"

В школе же Волочковой предложили написать заявление, которое рассмотрит специальная комиссия. Волочкова сильно разозлилась и возмутилась такой ситуацией: "Я на ступеньках могу посидеть! Если вы мне предлагаете постоять в очереди, я это сделаю. Я скромный человек. Но вы просто вдумайтесь! Вы не можете дать мне один билет. Мне деньги платят, чтобы я приходила на мероприятия! Вы забываете, что я - Анастасия Волочкова".

Позже балерина стала угрожать лицею "позором и оглаской". "Вы попытались меня унизить, но унизили вы себя. Вы раскрыли всю правду, что происходит в вашей богадельне. Я буду однозначно. Если я включу сейчас Волочкову, мало не покажется. Позор будет всем. И пахану ее, и вам, и всем, кто причастен к этому заговору", - добавила она.

На видео - почему Волочкова обвиняет свою маму в неудачах в личной жизни:

Напомним, ранее стало известно о том, что Волочкова нашла себе кавалера взамен женатого Джигурды. Новый "лучший друг" Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше.

Ранее Анастасия Волочкова вызвала у зрителей гомерический хохот во время модного показа - за нелепые движения балерины на подиуме ее прозвали "раненым кузнечиком".

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