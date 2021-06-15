Вокруг Shum: песня Go-A забралась на вторую строчку престижного хит-парада Spotify

Песня Go-A забралась на вторую строчку престижного хит-парада / УНИАН

Группа Go-A продолжает бить рекорды и занимать высокие строчки в музыкальных рейтингах по всей планете. На этот раз украинский коллектив, представлявший нашу страну на "Евровидении-2021", занял вторую строчку в рейтинге стриминга Spotify − Viral 50. Об этом написали сами музыканты в Instagram.

Трек вошел в 200 самых прослушиваемых композиций в Штатах.

К слову, недавно композиция Go_A SHUM (авторская обработка народной песни), с которой они представляли Украину на конкурсе Евровидения, заняла 80 место в престижном мировом чарте Billboard Global 200 excl US, установив рекорд среди украинских исполнителей.

Это первый случай в истории, когда украиноязычная композиция попадала в этот чарт, в котором участвуют песни со всего мира.

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Напомним, ранее сообщалось, что в соцсцети Instagram украинцы поделились новыми достижениями – песня Shum бьет рекорды музыкальных сервисов Spotify и iTunes.

Украиноязычный трек вошел в список 10 лучших в категории Worldwide Songs, где держится на восьмом месте. А в группе European Songs он поднялся на пятое место.

Именно с композицией Shum коллектив Go-A занял престижное пятое место на конкурсе Евровидение-2021.