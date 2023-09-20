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"Креативная" дочь Константина Эрнста/Коллаж Главред, фото телеграмм-канал Самые сливки, СNews

Путинист, лизоблюд и глава одного из главных пропагандистского и лживого телеканала террористической России Константин Эрнст, позаботился о том, чтобы его дети жили не в "великой" России, а в ненавистной всеми россиянами Америке.

Там его дочь, 28-летняя Александра Эрнст работает фотографом и продюсером, и выглядит как интердевочка из 90-х. При этом она пропагандирует вечные российские "ценности" - водку "Столичную".

На фото молодая женщина позирует в бокале, явно пытаясь повторить известную фотосессию Диты фон Тиз. Только вот у американской селебрити это выглядит эстетично, а дочери Эрнста вульгарно и пошло.

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