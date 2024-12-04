Внук Пугачевой решился на серьезный шаг и открыто похвастался решением

Коротко:
- Внук Пугачевой записал новый саундтрек
- Он хвастается работой в соцсетях
Российский певец Никита Пресняков, который так и не высказался о вторжении РФ в Украину и в 2022 году переехал с женой Аленой жить в США, решился на ответственный шаг.
Артист стал автором саундтрека к российскому сериалу "Триггер". Однако, как пишут российские пропагандистские СМИ, сочинил он музыку не под собственным именем, а под псевдонимом Nick Press.
Очевидно, что не многие россияне догагадаются, что авторство принадлежит сыну Орбакайте и внуку Аллы Пугачевой.
К слову, Пресняков не пустил это дело на самотек, а решился похвастаться дебютом в социальных сетях.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
Вас также может заинтересовать:
- "Пришлось бросить": Кристина Орбакайте рассказала, что случилось с Никитой Пресняковым
- "Какая-то дичь": Никита Пресняков взбесился и высказался о россиянах
- Назвали Стефанией: жена Никиты Преснякова показалась с новорожденной девочкой
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред