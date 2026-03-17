Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Семейные узы": внук-беглец Ротару показал долгожданную встречу

Кристина Трохимчук
17 марта 2026, 15:09
Анатолий Евдокименко пересекся с сестрой за границей.
Анатолий Евдокименко показал прогулку с сестрой
Анатолий Евдокименко показал прогулку с сестрой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анатолий Евдокименко, София Ротару

Вы узнаете:

  • Внуки Ротару встретились за границей
  • Где сейчас Анатолий Евдокименко

Внук легендарной украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко показал встречу с сестрой Соней за границей. Видео с наследниками певицы появилось в его Instagram.

Евдокименко, который сейчас строит карьеру как исполнитель SHMN, решил поделиться источниками своего вдохновения. Жизнь Анатолия за границей действительно оказалась насыщенной: он занимается спортом, путешествует и посещает интересные места. Также на видео можно вблизи рассмотреть, как выглядит внук легендарной певицы.

видео дня
Как выглядит внук Софии Ротару
Как выглядит внук Софии Ротару / скрин из видео

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Среди важных условий для продуктивного творчества Анатолий Евдокименко назвал и общение с семьей. Музыкант поделился кадрами совместного отдыха с родной сестрой Соней, которая также живет и строит карьеру за границей. Вместе они посетили необычную арт-локацию — по словам артиста, подобные прогулки с близкими служат для него мощным источником вдохновения при создании новых проектов. Внуки Софии Ротару продолжают общаться, несмотря на обстоятельства и жизнь в разных странах.

Соня Евдокименко встретилась с братом
Соня Евдокименко встретилась с братом / скрин из видео

Где сейчас живет Анатолий Евдокименко

Где обосновался Анатолий Евдокименко после скандальной попытки незаконно пересечь границу на лодке в марте 2022 года, долгое время оставалось загадкой. Несмотря на то задержание, внуку Софии Ротару все же удалось выехать из Украины, и теперь он сам дал зацепку о своем местонахождении. В соцсетях музыкант опубликовал свежий ролик, над которым работал украинский оператор, живущий в Великобритании. Именно этот факт позволил поклонникам сделать вывод, что Анатолий сейчас живет и строит карьеру в Соединенном Королевстве.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что путинистка Маша Распутина, поддерживающая террористическую войну РФ против Украины, рискует остаться без крыши над головой вместе с больной дочерью. Распутиной придется в ближайшее время искать новое место жительства если экс-супруга ее мужа выиграет суд.

Также Алла Пугачева восхитила поклонников своим появлением в легендарном образе. Примадонна дала вторую жизнь вещи, в которой снималась в культовом клипе 37 лет назад - раритетный пиджак перешили в стильный современный бомбер.

О персоне: София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

София Ротару София Евдокименко Анатолий Евдокименко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять