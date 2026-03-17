"Семейные узы": внук-беглец Ротару показал долгожданную встречу

Анатолий Евдокименко пересекся с сестрой за границей.

Анатолий Евдокименко показал прогулку с сестрой

Внуки Ротару встретились за границей

Где сейчас Анатолий Евдокименко

Внук легендарной украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко показал встречу с сестрой Соней за границей. Видео с наследниками певицы появилось в его Instagram.

Евдокименко, который сейчас строит карьеру как исполнитель SHMN, решил поделиться источниками своего вдохновения. Жизнь Анатолия за границей действительно оказалась насыщенной: он занимается спортом, путешествует и посещает интересные места. Также на видео можно вблизи рассмотреть, как выглядит внук легендарной певицы.

Как выглядит внук Софии Ротару / скрин из видео

Среди важных условий для продуктивного творчества Анатолий Евдокименко назвал и общение с семьей. Музыкант поделился кадрами совместного отдыха с родной сестрой Соней, которая также живет и строит карьеру за границей. Вместе они посетили необычную арт-локацию — по словам артиста, подобные прогулки с близкими служат для него мощным источником вдохновения при создании новых проектов. Внуки Софии Ротару продолжают общаться, несмотря на обстоятельства и жизнь в разных странах.

Соня Евдокименко встретилась с братом / скрин из видео

Где сейчас живет Анатолий Евдокименко

Где обосновался Анатолий Евдокименко после скандальной попытки незаконно пересечь границу на лодке в марте 2022 года, долгое время оставалось загадкой. Несмотря на то задержание, внуку Софии Ротару все же удалось выехать из Украины, и теперь он сам дал зацепку о своем местонахождении. В соцсетях музыкант опубликовал свежий ролик, над которым работал украинский оператор, живущий в Великобритании. Именно этот факт позволил поклонникам сделать вывод, что Анатолий сейчас живет и строит карьеру в Соединенном Королевстве.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что путинистка Маша Распутина, поддерживающая террористическую войну РФ против Украины, рискует остаться без крыши над головой вместе с больной дочерью. Распутиной придется в ближайшее время искать новое место жительства если экс-супруга ее мужа выиграет суд.

Также Алла Пугачева восхитила поклонников своим появлением в легендарном образе. Примадонна дала вторую жизнь вещи, в которой снималась в культовом клипе 37 лет назад - раритетный пиджак перешили в стильный современный бомбер.

Вас может заинтересовать:

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

