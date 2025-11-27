Власти РФ устроили проблемы Алле Пугачевой - что призошло

Вы узнаете:
- Аллу Пугачеву хотят лишить права собственности на землю
- Почему это произошло
Российская певица Алла Пугачева, которая публично поддержала Украину после начала террористического вторжения РФ, продолжает сталкиваться с неприятностями на родине. Как сообщают пропагандистские росСМИ, певицу могут лишить права собственности на участок у ее поместья в Солнечногорске.
На этот раз поперек горла российским властям оказался пирс на берегу реки Истра. По мнению Росводресурса, Примадонна незаконно использует прибрежную территорию у своего участка, а документов на постройку у Аллы не было, поэтому было отдано распоряжение разрушить пирс.
Однако этим власти террористической РФ решили не ограничиваться — они намерены полностью лишить Пугачеву права собственности на участок. Как внезапно "выяснилось", эта земля принадлежит к особо охраняемым территориям и объектам с видом разрешенного использования для рекреационных целей. В связи с этим дело было передано в Генпрокуратуру с требованием отобрать у Примадонны 25,5 соток и позже выставить землю на аукцион.
Но подобные мелкие пакости российских властей вряд ли расстроят легендарную артистку — она недавно приобрела виллу в Европе за 49 миллионов рублей. Недвижимость расположена в престижном районе Болгарии, и семья Пугачевой вполне может переехать туда с Кипра.
Ранее Главред сообщал, что российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, внесенная в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, развелась с мужем. Гузеева была замужем за ресторатором Игорем Бухаровым.
Также после расставания ведущий Дмитрий Комаров недолго оставался в одиночестве и сходил на свидание с известной украинской артисткой. Как оказалось, Злата Огневич и Дмитрий Комаров ранее встречались за ужином. Артистка не уточнила, когда именно состоялось их свидание.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
