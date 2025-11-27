Власти РФ устроили проблемы Алле Пугачевой - что призошло

В стране-агрессоре посягнули на имущество Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева лишится участка земли / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Аллу Пугачеву хотят лишить права собственности на землю

Почему это произошло

Российская певица Алла Пугачева, которая публично поддержала Украину после начала террористического вторжения РФ, продолжает сталкиваться с неприятностями на родине. Как сообщают пропагандистские росСМИ, певицу могут лишить права собственности на участок у ее поместья в Солнечногорске.

На этот раз поперек горла российским властям оказался пирс на берегу реки Истра. По мнению Росводресурса, Примадонна незаконно использует прибрежную территорию у своего участка, а документов на постройку у Аллы не было, поэтому было отдано распоряжение разрушить пирс.

Дом Аллы Пугачевой / фото: t.me/mash

Однако этим власти террористической РФ решили не ограничиваться — они намерены полностью лишить Пугачеву права собственности на участок. Как внезапно "выяснилось", эта земля принадлежит к особо охраняемым территориям и объектам с видом разрешенного использования для рекреационных целей. В связи с этим дело было передано в Генпрокуратуру с требованием отобрать у Примадонны 25,5 соток и позже выставить землю на аукцион.

Алла Пугачева - собственность в РФ / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Но подобные мелкие пакости российских властей вряд ли расстроят легендарную артистку — она недавно приобрела виллу в Европе за 49 миллионов рублей. Недвижимость расположена в престижном районе Болгарии, и семья Пугачевой вполне может переехать туда с Кипра.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

