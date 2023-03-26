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"Власть поставила мне ультиматум": Ани Лорак впервые высказалась о войне и набросилась на Украину

26 марта 2023, 15:48
Ани Лорак вдруг заявила, что еще в 2014 году "власти Украины предоставили ей два варианта и поставили в неудобное положение".
Ани Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, через год после начала полномасштабного вторжения войск России в Украине, вдруг вспомнила что она украинская певица.

Лорак обвинила власти Украину, что ее в 2014 году вынудили уехать в Россию.

"К сожалению, различные СМИ некоторое время тиражируют фейковые обвинения и клевету в мой адрес, пытаясь повлиять на общественное мнение. Я чувствую необходимость в этом обращении, чтобы вы, мои дорогие поклонники, знали правду. Как вы знаете, я — украинская певица, и я горжусь своим наследием и культурой. Я делилась своим творчеством в Украине на протяжении долгих лет, в том числе представляла свою страну на "Евровидении" и заняла второе место. Однако, с начала конфликта ( войны - ред.) между Россией и Украиной я оказалась в центре внимания множества сплетен без каких-либо фактов", - заявила Лорак.

видео дня

В Instagram она также написала, что якобы в 2014 году ее хотели использовать в Украине.

"В 2014 году некоторые политические деятели в Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. В результате я оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение. Мне предоставили только два варианта: "Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране". Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце", - пояснила Лорак.

Лорак высказался о молчании из-за войны

"Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне", - отметила Лорак.

Также Лорак отметила на то, что в России ее обвинили в поддержке ВСУ.

"Я также хочу сказать, что я НИКОГДА не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь", - заявила Лорак.

Лорак об Украине
Лорак
Ани Лорак ов йоне
Лорак о войне в Украине

Концерты Лорак отменяют в России

Отметим, Лорак выкатила такой пост после скандала с ее концертами в России. Мэр российского города Краснодар Евгений Наумов выступил против концерта певицы украинского происхождения Ани Лорак.

Объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре.

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