Владимир Дантес вышел на связь после сотрясения мозга - как себя чувствует певец

Артисту выдался тяжелый день, ведь сейчас его возможности ограничены.
Певец Владимир Дантес после вечеринки поскользнулся в ванной комнате и расшиб себе голову. Без сознания артиста нашла его супруга Надя Дорофеева, которая оказала ему первую помощь и вызвала скорую.
Певцу было диагностировано сотрясение мозга средней тяжести.
На следующий день после несчастного случая Дантес вышел на связь с подписчиками.
В Instagram-сторис артист посетовал на скуку из-за предписаний врачей: ему нельзя выходить из дома, напрягаться, смотреть подолгу телевизор или "зависать" в телефоне, читать, громко слушать музыку.
Все же несколько правил Дантес нарушил. Певец рассказал, как прошел его первый день после травмы: он долго шатался от безделья по дому, помыл вручную посуду (хотя у них с Дорофеевой есть посудомойка), приготовил гречневый суп и посмотрел фильм про Красавицу и Чудовище с Эммой Уотсон в главной роли (тут артист отметил, что выбор кино не случаен, ведь он знает его наизусть, и может смотреть "вполглаза").
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Ранее фанаты высмеяли Ольгу Цибульскую, которая пришла на светское мероприятие в "капроновых колготках и без трусов", за безвкусицу.
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