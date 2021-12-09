"В капроновых колготках и без трусов": фанаты высмеяли Олю Цибульскую за безвкусный наряд

Цибульская отправилась на светское мероприятие в экстравагантном комбинезоне / instagram.com/cybulskaya

Певица и телеведущая Оля Цибульская на церемонии награждения премии Музыкальная платформа Украины получила награду за свой хит Я не плачу.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото наряда, который создали для нее стилисты для этого мероприятия. Сама Цибульская осталась в восторге от своего лука, и предложила подписчикам оценить его от 0-10.

Увы, оценки оказались крайне невысокими. Поклонники были доброжелательно настроены к самой артистке, но вот наряд они раскритиковали в пух и прах.

Выбор образа был и впрямь очень оригинальным и креативным: сплошной комбинезон в пастельных тонах с жестким корсетом, который подчеркнул животик певицы, и полупрозрачные кружевные штаны, из-под которых виднелось темное нижнее белье Цибульской.

В комментариях многие выразили сожаление о том, что у певицы нет вкуса.

Реклама

Цибульская неприятно удивила фанатов сценическим образом / instagram.com/cybulskaya

Читайте такжеАбсолютно обнаженная Ольга Цибульская показала горячие постельные кадры

Ранее своим нарядом шокировала фанатов экс-ВИА Гра Татьяна Котова - певица надела пиджак на абсолютно голое тело.

Другие интересные новости: