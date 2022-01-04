Влад Яма чуть не умер во время новогоднего концерта

Влад Яма мог задохнуться во время своего первого корпоратива / instagram.com/vladyama_official

Украинский танцор и хореограф Влад Яма поделился воспоминаниями о том, как едва не задохнулся во время новогоднего концерта.

О страшном событии он рассказал во время предновогоднего выпуска развлекательного шоу Кто сверху?

Так в начале своей карьеры танцор подрабатывал в шоу-балете Freedom. Они выступали на новогоднем концерте в 2003 году - это был первый новогодний корпоратив Влада Ямы.

Во время финального выхода, когда все артисты собрались на сцене с шампанским и отсчитывали удары часов до Нового года, взорвалась хлопушка, конфетти которой и вдохнул случайно хореограф.

"Это был 2003 год. Я стоял в последней линии балета Freedom. И когда пробили часы, все стояли с бокалами с шампанским. И три-два-один и БАХ! я делаю вдох, и понимаю, что дышать я не могу. А я стою последним, меня никто не видит. И я вдохнуть не могу. Я упал, разбил бокал. И когда я кашлянул, этот метафан вышел как-то. Но я не дышал кажется полминуты", - с ужасом вспоминает Яма.

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