Влад Яма чуть не умер во время новогоднего концерта

Хореографа вероятно спасло лишь праздничное чудо.
Украинский танцор и хореограф Влад Яма поделился воспоминаниями о том, как едва не задохнулся во время новогоднего концерта.
О страшном событии он рассказал во время предновогоднего выпуска развлекательного шоу Кто сверху?
Так в начале своей карьеры танцор подрабатывал в шоу-балете Freedom. Они выступали на новогоднем концерте в 2003 году - это был первый новогодний корпоратив Влада Ямы.
Во время финального выхода, когда все артисты собрались на сцене с шампанским и отсчитывали удары часов до Нового года, взорвалась хлопушка, конфетти которой и вдохнул случайно хореограф.
"Это был 2003 год. Я стоял в последней линии балета Freedom. И когда пробили часы, все стояли с бокалами с шампанским. И три-два-один и БАХ! я делаю вдох, и понимаю, что дышать я не могу. А я стою последним, меня никто не видит. И я вдохнуть не могу. Я упал, разбил бокал. И когда я кашлянул, этот метафан вышел как-то. Но я не дышал кажется полминуты", - с ужасом вспоминает Яма.
Читайте такжеТанцующий президент: Влад Яма показал архивное фото с Зеленским со съемок первых Танцев со звездами
Ранее голая Мила Йовович поздравила фанатов с Новым годом из ванной.
Другие интересные новости:
- Последнее новогоднее фото Михаила Жванецкого попало в Сеть
- Молодой отец Роман Сасанчин впервые показал лицо новорожденной дочери
- Звезда Крепостной Наталка Денисенко в образе соблазнительного зайчика показала идеальные ноги
- Ксения Собчак показала голую пятую точку в бане - фото без белья и макияжа
- Дочь Сумской показала идеальную фигуру в соблазнительном тигровом мини