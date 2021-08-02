"Вкусная": Бывшая жена Позитива впечатлила аппетитной фигурой, катаясь на доске

Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk/

Украинская дизайнерка, бывшая жена Алексея Завгороднего похвалилась фигурой с отдыха в Хорватии, где она занималась обузданием такого модного нынче САПа.

Анна Андрийчук часто публикует фото со своей активности в соцсетей, и в этот раз похвасталась фото в красном купальнике в Instagram.

Девушка продемонстрировала отличный загар и сексуальные формы в красном бикини, которые подчеркнули ее соблазнительные длинные ножки.

"Решила поделиться с вами одним из важнейших своих ритуалов. Из-за жизни в мегаполисе мы достаточно часто чувствуем перевозбуждение нервной системы, раздражение и результат этого - полный дисбаланс. Дома, в Киеве, я каждый вечер принимаю ванную с морской солью (покупаю в аптеке), ведь соленая вода обладает магической силой, она полностью очищает от негатива, наполняет энергией, успокаивает и исцеляет, возвращает ощущение спокойствия и гармонии. Для усиленного эффекта зажигаю свечи и благовонию (она чистит пространство в целом). Кому тяжело и не нравится лежать в ванной, хочется сбежать - берите с собой ноутбук/планшет/телефон, включайте любимый сериал или приятную музыку. В любом случае, найдите свою идеальную "формулу" этой процедуры, ведь энергия воды просто необходима в нашей жизни. Устройте море у себя дома", - пишет она.

Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk/

Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk/

"Как я рада тому, что ты открываешься Миру! Чаще делись своим внутренним Миром, он настолько красив!", "Вкусная", - пишут ей фанаты в комментариях.

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