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Виноват Путин: Киркоров ответил на заявления Панина о нетрадиционной ориентации

Алена Кюпели
4 августа 2023, 15:08 обновлено 4 августа, 15:10
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Путинист Киркоров косвенно ответил Панину. В фокусе - манипуляции войной и Путиным.
Киркоров снова угодил в скандал
Киркоров снова угодил в скандал / Коллаж Главред, фото скриншот

Российский юрист и адвокат Александр Добровинский опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором решил "отбелить" скандалиста Филиппа Киркорова, в свете последних заявлений российского актера Алексея Панина о его нетрадиционной ориентации.

Как написал ряд пропагандистских телеграмм-каналов, таким образом Киркоров решил ответить на скандальные заявления Панина. В гадком посте адвоката, он пытается очистить репутацию своего клиента-Киркорова и низко "мокнуть" популярного российского комедианта Максима Галкина, который не поддержал нападение России на Украину.

По словам пенсионера, ему якобы попала запись аудио сообщения Алексея Панина, адресованного Филиппу Киркорову. И якобы после него, престарелому юристу, стало очевидно "почему Панин заменил Галкина на Филиппа". Оказалось, что всему виной президент России - Путин. Точнее, подлое нападение террориста-Путина на Украину, которое Галкин, в отличие от Киркорова, не поддержал.

видео дня

Киркоров не смог пройти мимо слов Панина
Киркоров не смог пройти мимо слов Панина / Скриншот поста телеграмм-канала "Самые сливки"

"Максим Галкин против Путина, а значит, он ему не интересен. Это ли не "нормальная западная пропаганда" - врать, чтобы мстить тем, кто имеет иную точку зрения? И еще интересное наблюдение: моя горничная, которая слышала все смс от Панина, и которая очень далека от политики, сказала: получается, что с Галкиным, наверное, правда? Вот уж точно: грустное и смешное рядом. Так что предупреждение для всех: все, кто хочет сказать что-то в поддержку ВВП, получат от Панина "по полной". Панин, видимо, принимает заказы. Страшно, аж жуть", - переживает на старости лет юрист.

В доказательство, адвокат даже запостил какие-то голосовые сообщения, якобы от Панина, на которых отличаются голос, громкость и в целом они выглядят обрезанными.

В посте - якобы голосовые сообщения от Алексея Панина:

Напомним, ранее появилось фото Киркорова, на которых он размахивает футболкой, демонстрируя пресс и резинку от трусов, которая торчит из-под отвисших в паху штанов.

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

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