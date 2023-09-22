Винник не вернется в Украину: продюсер рассказал про планы певца

Украинский продюсер Денис Путинцев заявил, что любимец украинских женщин Олег Винник не вернется в Украину.
Такое предположение он выдвинул в комментарии ресурсу УНИАН.
По мнению продюсера, артист достаточно заработал достаточно денег, чтобы иметь возможность открыть бизнес в Европе.
"Он оказался мудрее Потапа и не выпускал патриотические песни, а просто молчал и чего-то ждал. Его сложно в чем-то обвинить. Он просто оказался каким-то нейтральным молчуном. Я думаю, что Винник уже и не вернется в Украину. Он достаточно заработал для того, чтобы жить в Европе. Он может там открыть какой-то небольшой бизнес и там остаться жить", - говорит он.
Ранее Олег Винник рассказал, действительно ли он страдает от онкологии, которую ему приписывали, пока певец молчал про свой побег в Германию в первые дни полномасштабной войны.
Также певец пояснил, почему исчез из поля зрения фанаток, которые терялись в догадках о причинах его исчезновения. Винник среди прочего опасался, что народ его мотивацию не поймет.
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